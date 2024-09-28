РФ почти вдвое увеличила производство "шахедов" и перевыполняет план на год, — аналитики (инфографика)

Предприятие "Алабуга" поставляет уже больше беспилотников российским военным, чем было запланировано изначально, достигнув цифры в около 6400 к концу августа 2024 года.

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Россия увеличила масштабы производства и применения БпЛА типа Shahed и перевыполняет плановые показатели на год. Об этом пишет Institute for Science and International Security.

Промышленная зона "Алабуга" планировала поставить российской армии 6000 беспилотников до сентября 2025 года, однако уже перевыполнила план, отправив более 6000 БПЛА до конца августа 2024 года.

Аналитики отмечают, что если Россия продолжит закупать все необходимые комплектующие за рубежом, то к сентябрю следующего года удастся изготовить еще 4700 "Шахедов".

То, что Россия почти каждый день выпускает десятки дронов по Украине также подтверждает факт увеличения производства Shahed.

Фото: ISIS

На графике выше сравнивается количество беспилотников, которые "Алабуга" планировала поставить по контракту с Ираном с количеством запущенных беспилотников. В период с мая 2023 года по август 2023 года эти цифры совпадают. В сентябре 2023 года показатели начинают разниться. "Алабуга" поставляет уже больше беспилотников российским военным, чем было запланировано изначально, достигнув около 6400 к концу августа 2024 года.

Аналитики отмечают, что количество атак беспилотников уменьшилось в период с апреля по июль 2024 года, когда "Алабуга" производила в среднем меньше беспилотников ежемесячно. Это можно объяснить желанием накопить беспилотники для дальнейшего использования, уменьшением спроса со стороны российских военных из-за смены приоритетов и экономических ограничений, или же сбоями в производстве из-за трудностей получения компонентов из-за рубежа.

Однако данные за август 2024 года свидетельствуют о резком увеличении количества пусков дронов. С 1 по 31 августа 2024 года Россия осуществила 790 пусков против Украины, что почти вдвое больше 426 пусков за аналогичный период в июле 2024 года.

С 1 по 26 сентября Россия запустила 1131 дрон, что почти втрое больше, чем 426 атак за аналогичный период в июле 2024 года.

Напомним, 26 сентября Defense Express сообщали, что Россия работает с Китаем над новым аналогом дрона Shahed.

26 издание Forbes проанализировало российский БпЛА, оснащенный ручным противотанковым гранатометом, который применяется на войне в Украине.