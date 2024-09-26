ВС РФ начали применять БПЛА с гранатометами: в Forbes оценили их эффективность (видео)

Гранатомет может увеличить дальность поражения БПЛА, однако точность дрона с таким оружием вызывает вопросы, считают эксперты.

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В Российской Федерации показали беспилотный летательный аппарат, оснащенный РПГ (ручным противотанковым гранатометом), заявив, что уже применяют такие дроны на войне в Украине. О том, насколько подобная модификация может быть эффективной, говорится в материале Forbes.

В издании прокомментировали кадры, на которых россияне демонстрируют испытательный запуск БПЛА с установленным под углом РПГ-26. В подписи к видео говорится, что БПЛА может нести до 12 кг полезной нагрузки, подниматься на высоту до 800 метров и преодолевать до 30 км со скоростью до 60 км/ч. Среди заявленных особенностей — режим стабилизации, который не отбрасывает дрон после выстрела. По словам россиян, БПЛА использовался на угледарском направлении.

В РФ показали дрон с гранатометом

Эксперты портала отмечают, что точность таких аппаратов вызывает сомнения. По их словам, тяжелые мультикоптеры- бомбардировщики уже показали свою эффективность против танков, сбрасывая на них боеголовки РПГ или специальные боеприпасы. Однако, неизвестно, могут ли гранатометы на дронах продемонстрировать такой же процент попаданий.

"Гранатометы достаточно точны, но стрельба из них с беспилотника потребует определенной сноровки, чтобы достичь уровня точности, уже достигнутого бомбардировщиками", — считают в издании.

Эксперты указали на то, что версия гранатомета М72 (почти американский эквивалент РПГ-26) весит 3,4 кг. Сам реактивный снаряд весит около 1,8 кг, около 0,9 кг из которых приходится на боеголовку. Таким образом, беспилотник может нести одну М72 или РПГ-26 или четыре бомбы с одинаковой ударной силой каждая.

При этом в издании отметили, что гранатометы увеличивают дальность поражения, что важно в условиях широкого распространения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К примеру, дальность стрельбы M72 составляет 350 метров, поэтому беспилотник с гранатометом может поражать цели, находящиеся вне зоны действия систем РЭБ. Подобная логика лежит в основе бомб с лазерным наведением, которые начали использовать украинцы.

Российский БПЛА с гранатометом Фото: Скриншот

Авторы материала также полагают, что увеличенная дальность поражения может позволить использовать тяжелые БПЛА-бомберы днем, так как обычно их запускают в ночное время суток.

Поводя итоги, в издании отметили, что способность БПЛА с гранатометами поражать цели пока под вопросом. Однако, если этот подход окажется эффективным, то сотни российских и украинских компаний начнут его масштабировать. Не исключено, что продвинутые версии будут оснащены интеллектуальными системами прицеливания и другими усовершенствованиями.

"Беспилотники с гранатометами могут оказаться эволюционным тупиком, а могут и значительным шагом вперед. Если так, то остальной мир должен будет рассматривать эту концепцию либо как возможность, которую нужно приобрести, либо как угрозу, которой нужно противостоять", — заключили эксперты.

Напомним, военнослужащие ударного подразделения Bulava Отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого оснастили пулеметом FPV-дрон "Королева Шершеней", созданный командой волонтеров "Дикие Шершни".

Ранее также сообщалось, что украинские военные установили на БПЛА "Королева Шершней" автомат АК-74, который ранее захватили у российских оккупантов с помощью того же дрона.