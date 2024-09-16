"Первый в мире": ВСУ превратили БПЛА "Королева Шершеней" в дрон-гранатомет (видео)

По словам военнослужащего подразделения Bulava, улучшенный беспилотник сможет прикрывать штурмовые действия ВСУ.

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Военнослужащие ударного подразделения Bulava Отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого оснастили пулеметом украинский FPV-дрон "Королева Шершеней", созданный командой волонтеров "Дикие Шершни". Об этом создатели БПЛА сообщили в своем Telegram-канале.

Разработчики показали модернизированную "Королеву Шершеней", отметив, что "первый в мире" БПЛА-гранатомет успешно прошел испытание. По их словам, установленный на беспилотник гранатомет теперь может поражать врага на расстоянии более пяти километров.

"Это открывает новые возможности для военных", — заявили "Дикие Шершни".

Испытания дрона-гранатомета также прокомментировал инженер и инструктор по БПЛА из подразделения Bulava с позывным "Удав". По словам военного, данный аппарат может применяться в различных операциях, в частности для прикрытия штурмовых действий. Он отметил, что разработка поможет сохранить жизни бойцов.

ВСУ испытали дрон-гранатомет

Напомним, ранее военнослужащие Сил обороны Украины захватили с помощью беспилотника "Королева Шершней" российский автомат АК-74, после чего установили трофей на тот же БПЛА и пристреляли.

Позже "Дикие Шершни" показали, как украинские военные применяют FPV-дрон "Королева Шершней", оснащенный автоматом. В частности, можно было увидеть, как беспилотник ведет огонь по посадке российскими оккупантами.