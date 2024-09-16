"Перший у світі": ЗСУ перетворили БПЛА "Королева Шершеней" на дрон-гранатомет (відео)

За словами військовослужбовця підрозділу Bulava, поліпшений безпілотник зможе прикривати штурмові дії ЗСУ.

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Військовослужбовці ударного підрозділу Bulava Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького оснастили кулеметом український FPV-дрон "Королева Шершеней". Б.Хмельницького оснастили кулеметом український FPV-дрон "Королева Шершеней", створений командою волонтерів "Дикі Шершні". Про це творці БПЛА повідомили у своєму Telegram-каналі.

Розробники показали модернізовану "Королеву Шершеней", зазначивши, що "перший у світі" БПЛА-гранатомет успішно пройшов випробування. За їхніми словами, встановлений на безпілотник гранатомет тепер може вражати ворога на відстані понад п'ять кілометрів.

"Це відкриває нові можливості для військових", — заявили "Дикі Шершні".

Випробування дрона-гранатомета також прокоментував інженер та інструктор з БПЛА з підрозділу Bulava з позивним "Удав". За словами військового, цей апарат може застосовуватися в різних операціях, зокрема для прикриття штурмових дій. Він зазначив, що розробка допоможе зберегти життя бійців.

ЗСУ випробували дрон-гранатомет

Нагадаємо, раніше військовослужбовці Сил оборони України захопили за допомогою безпілотника "Королева Шершнів" російський автомат АК-74, після чого встановили трофей на той самий БПЛА і пристріляли.

Пізніше "Дикі Шершні" показали, як українські військові застосовують FPV-дрон "Королева Шершнів", оснащений автоматом. Зокрема, можна було побачити, як безпілотник веде вогонь по посадці російськими окупантами.