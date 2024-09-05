Дрон "Королева шершнів" ефектно відпрацював по позиціях ЗС РФ з автомата (відео)

Нова модифікація українського FPV-дрона "Королева Шершнів" тепер може знищувати російських окупантів з автоматичної зброї.

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Українська команда розробників безпілотників "Дикі Шершні" показала, як Сили оборони України застосовують FPV-дрон "Королева Шершнів", оснащений автоматом. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі "Диких Шершнів".

У публікації йдеться, що українські військовослужбовці продовжують розвивати "Королеву шершнів" з автоматичною зброєю. На відео можна побачити, як безпілотник веде вогонь по посадці з російськими окупантами. Повідомляється, що це перше бойове застосування цієї модифікації "Королеви Шершнів".

"Цей тест вказав на напрямок, куди рухатися цьому проєкту", — наголосили розробники БпЛА.

Перше бойове застосування "Королеви Шершей" з автоматом

Нагадаємо, минулого місяця інструктор з підготовки операторів БпЛА Олег Стельмах показав, як український БпЛА захопив автомат, що належить російському військовослужбовцю. Трофей вдалося підчепити на магніт, прикріплений до троса.

Військові встановили трофейний автомат на "Королеву Шершнів"

Пізніше "Дикі Шершні" уточнили, що на відео зображено найбільший український FPV-дрон "Королева Шершнів". За їхніми словами, захоплений АК-74 військові встановили на той самий безпілотник, пристріляли і збираються повноцінно застосовувати новостворений "дрон-кулемет" у бою проти ЗС РФ.