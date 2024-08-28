Понад 100 влучань: дрони від "Диких Шершнів" збивають БПЛА-розвідники (відео)

Українські розробники показали, як нові БПЛА знищують російські безпілотники "Орлан-10", Zala і Supercam.

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Українська команда розробників "Дикі Шершні" модифікувала свої безпілотні літальні апарати для знищення розвідувальних дронів Збройних сил Російської Федерації. Кадри роботи нових БПЛА творці опублікували у своєму Telegram-каналі.

На оприлюдненому відео можна помітити кілька російських дронів, зокрема "Орлан-10", Zala і Supercam. Творці БПЛА-перехоплювача наголосили, що це лише невелика частина від усіх знищених безпілотників. За їхніми словами, на рахунку модифікованих українських дронів уже понад 100 збитих ворожих БПЛА-розвідників.

"На відео 10% з того, що збили військові цими дронами. Далі буде збито ще більше, значно більше", — наголосили "Дикі Шершні".

БПЛА від "Диких Шершнів" знищують розвідувальні дрони ЗС РФ

Нагадаємо, раніше "Дикі Шершні" показали випробування швидкісного безпілотника, який досяг швидкості 264 км/год. Тоді розробники зазначили, що ЗСУ застосують цей БПЛА, щоб атакувати "цікаві цілі".

Крім того, "Дикі Шершні" створили найбільший в Україні FPV-дрон "Королева Шершнів", що може скидати вибухівку на окупантів, використовуватись як камікадзе, нести на собі дрони-камікадзе меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора та дистанційного мінувати логістичні шляхи окупантів.