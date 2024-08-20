Український дрон розігнався до 264 км/год: ЗСУ застосують його для атаки "цікавих цілей" (відео)

Під час випробувань український безпілотник зміг розігнатися до 264 км/год, набагато перевищивши швидкість звичайних FPV-дронів.

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Українська команда розробників "Дикі Шершні" продемонструвала швидкісний безпілотний літальний апарат, який досяг швидкості 264 км/год. Відповідне відео було опубліковано в їхньому Telegram-каналі.

На оприлюднених кадрах український безпілотник кружляє над полем на великій швидкості, транслюючи операторам зображення з камер у режимі реального часу. На планшеті можна побачити показники швидкості. Максимальна зафіксована швидкість апарата — 264 км/год.

"Продовжуємо розвивати галузь швидкісних дронів проти цікавих цілей", — написали розробники.

Зазначимо, що FPV-дрони, як правило, можуть досягати швидкості понад 100 км/год. У квітні 2024 року також було зафіксовано використання українських дронів зі швидкістю 150 км/год.

Випробування швидкісного дрона від "Диких Шершнів"

Нагадаємо, "Дикі Шершні" також створили найбільший в Україні FPV-дрон "Королева Шершнів", що може скидати вибухівку на окупантів, використовуватись як камікадзе, нести на собі дрони-камікадзе меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора та дистанційного мінувати логістичні шляхи окупантів.

Також повідомлялося, що військовослужбовці Сил оборони України захопили за допомогою безпілотника "Королева Шершнів" російський автомат АК-74, після чого встановили трофей на той самий БПЛА і пристріляли. Модифікація готується до повноцінної роботи проти ЗС РФ.