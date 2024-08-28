Более 100 попаданий: дроны от "Диких Шершней" сбивают БПЛА-разведчики (видео)

Украинские разработчики показали, как новые БПЛА уничтожают российские беспилотники "Орлан-10", Zala и Supercam.

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Украинская команда разработчиков "Дикие Шершни" модифицировали свои беспилотные летательные аппараты для уничтожения разведывательных дронов Вооруженных сил Российской Федерации. Кадры работы новых БПЛА создатели опубликовали в своем Telegram-канале.

На обнародованном видео можно заметить несколько российских дронов, в частности "Орлан-10", Zala и Supercam. Создатели БПЛА-перехватчика подчеркнули, что это лишь небольшая часть от всех уничтоженных беспилотников. По их словам, на счету модифицированых украинских дронов уже более 100 сбитых вражеских БПЛА-разведчиков.

"На видео 10% из того, что сбили военные этими дронами. Далее будет сбито еще больше, значительно больше", — подчеркнули "Дикие Шершни".

БПЛА от "Диких Шершне" уничтожают разведывательные дроны ВС РФ

Напомним, ранее "Дикие Шершни" показали испытания скоростного беспилотника, который достиг скорости 264 км/ч. Тогда разработчики отметили, что ВСУ применят это БПЛА, чтобы атаковать "интересные цели".

Кроме того, "Дикие Шершни" создали самый большой в Украине FPV-дрон "Королева Шершней", который может сбрасывать взрывчатку на оккупантов, использоваться как камикадзе, нести на себе дроны-камикадзе поменьше, выполнять функцию ретранслятора и дистанционного минировать логистические пути оккупантов.