Дрон "Королева шершней" эффектно отработал по позициям ВС РФ из автомата (видео)

Новая модификация украинского FPV-дрона "Королева Шершней" теперь может уничтожать российских оккупантов из автоматического оружия.

Related video

Украинская команда разработчиков беспилотников "Дикие Шершней" показала, как Силы обороны Украины применяют FPV-дрон "Королева Шершней", оснащенный автоматом. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Диких Шершней".

В публикации говорится, что украинские военнослужащие продолжают развивать "Королеву шершней" с автоматическим оружием. На видео можно увидеть, как беспилотник ведет огонь по посадке российскими оккупантами. Сообщается, что это первое боевое применение данной модификации "Королевы Шершней".

"Этот тест указал на направление, куда двигаться этому проекту", — подчеркнули разработчики БПЛА.

Первое боевое применение "Королевы Шершей" с автоматом

Напомним, в прошлом месяце инструктор по подготовке операторов БПЛА Олег Стельмах показал, как украинский БПЛА захватил автомат, принадлежащий российскому военнослужащему. Трофей удалось подцепить на магнит, прикрепленный к тросу.

Военные установили трофейный автомат на "Королеву Шершней"

Позже "Дикие Шершни" уточнили, что на видео запечатлен самый большой украинский FPV-дрон "Королева Шершней". По их словам, захваченный АК-74 военные установили на тот же беспилотник, пристреляли и собираются полноценно применять новосозданный "дрон-пулемет" в бою против ВС РФ.