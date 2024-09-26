ЗС РФ почали застосовувати БПЛА з гранатометами: у Forbes оцінили їхню ефективність (відео)

Гранатомет може збільшити дальність ураження БПЛА, однак точність дрона з такою зброєю викликає питання, вважають експерти.

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У Російській Федерації показали безпілотний літальний апарат, оснащений РПГ (ручним протитанковим гранатометом), заявивши, що вже застосовують такі дрони на війні в Україні. Про те, наскільки подібна модифікація може бути ефективною, йдеться в матеріалі Forbes.

У виданні прокоментували кадри, на яких росіяни демонструють випробувальний запуск БПЛА зі встановленим під кутом РПГ-26. У підписі до відео йдеться, що БПЛА може нести до 12 кг корисного навантаження, підійматися на висоту до 800 метрів і долати до 30 км зі швидкістю до 60 км/год. Серед заявлених особливостей — режим стабілізації, який не відкидає дрон після пострілу. За словами росіян, БПЛА використовували на вугледарському напрямку.

У РФ показали дрон із гранатометом

Експерти порталу зазначають, що точність таких апаратів викликає сумніви. За їхніми словами, важкі мультикоптери-бомбардувальники вже показали свою ефективність проти танків, скидаючи на них боєголовки РПГ або спеціальні боєприпаси. Однак, невідомо, чи можуть гранатомети на дронах продемонструвати такий самий відсоток влучень.

"Гранатомети досить точні, але стрільба з них з безпілотника потребуватиме певної вправності, щоб досягти рівня точності, вже досягнутого бомбардувальниками", — вважають у виданні.

Експерти вказали на те, що версія гранатомета М72 (майже американський еквівалент РПГ-26) важить 3,4 кг. Сам реактивний снаряд важить близько 1,8 кг, близько 0,9 кг з яких припадає на боєголовку. Таким чином, безпілотник може нести одну М72 або РПГ-26 або чотири бомби з однаковою ударною силою кожна.

При цьому у виданні зазначили, що гранатомети збільшують дальність ураження, що важливо в умовах широкого поширення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Наприклад, дальність стрільби M72 становить 350 метрів, тому безпілотник із гранатометом може вражати цілі, що перебувають поза зоною дії систем РЕБ. Подібна логіка лежить в основі бомб із лазерним наведенням, які почали використовувати українці.

Російський БПЛА з гранатометом Фото: Скриншот

Автори матеріалу також вважають, що збільшена дальність ураження може дозволити використовувати важкі БПЛА-бомбери вдень, оскільки зазвичай їх запускають у нічний час доби.

Підбиваючи підсумки, у виданні зазначили, що здатність БПЛА з гранатометами вражати цілі поки що під питанням. Однак, якщо цей підхід виявиться ефективним, то сотні російських і українських компаній почнуть його масштабувати. Не виключено, що просунуті версії будуть оснащені інтелектуальними системами прицілювання та іншими удосконаленнями.

"Безпілотники з гранатометами можуть виявитися еволюційним глухим кутом, а можуть і значним кроком уперед. Якщо так, то решта світу повинна буде розглядати цю концепцію або як можливість, яку потрібно придбати, або як загрозу, якій потрібно протистояти", — підсумували експерти.

Нагадаємо, військовослужбовці ударного підрозділу Bulava Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького Б.Хмельницького оснастили кулеметом FPV-дрон "Королева Шершенів", створений командою волонтерів "Дикі Шершні".

Раніше також повідомлялося, що українські військові встановили на БПЛА "Королева Шершнів" автомат АК-74, який раніше захопили у російських окупантів за допомогою того ж дрона.