Нова віха еволюції: ЗСУ застосували дрон "Баба Яга" з лазерним боєприпасом (фото)

Україна могла запустити серійне виробництво коригованих боєприпасів, зробивши скиди з БПЛА точнішими, вважають експерти.

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У Російській Федерації заявили, що Сили оборони України використовують дрони-бомбардувальники типу "Баба Яга", оснащені 125 мм снарядами з лазерним наведенням. Відповідні фото були опубліковані в одному з російських Telegram-каналів.

На знімках можна побачити значних розмірів дрон, а також згаданий боєприпас із маркуванням БК-3ОФ і заводським номером. За словами автора публікації, наведення снаряда відбувається за відбитим лазерним променем.

Окупанти показали збитий БПЛА "Баба Яга" Фото: Telegram

Як зазначає український портал "Мілітарний", наявність маркування та заводського номера може свідчити про серійне виробництво цього боєприпасу. Експерти також звернули увагу на насічку на корпусі, що впливає на формування уламків однакового розміру. У носовій частині снаряда розміщено оптичний пристрій наведення. У кормовій частині розташовані чотири аеродинамічні керма, які мають задавати напрямок польоту під час падіння на ціль.

У виданні наголосили, що оборонно-промисловий комплекс України вже давно працює над створенням боєприпасів, що коригуються, для підвищення ефективності застосування БПЛА-бомбардувальників. Зокрема, такі снаряди створюються за підтримки оборонного кластера Brave1.

Дрони Сил оборони України несуть снаряди з лазерним наведенням Фото: Telegram Дрони Сил оборони України несуть снаряди з лазерним наведенням Фото: Telegram

Зі свого боку автор українського Telegram-каналу VANGUARD зазначив, що сам факт застосування такої зброї Силами оборони України — важлива подія. На його думку, впровадження лазерних боєприпасів у БПЛА типу "Баба Яга" такого класу виведе ці дрони на нову віху еволюції.

У публікації йдеться про те, що величезним БПЛА-бомбардувальникам доводиться скидати вибухівку з висоти, на якій противник може їх побачити, почути і навіть збити підручними засобами. Однак навіть за такого ризику ураження цілі не гарантоване, бо некеровані боєприпаси чутливі до похибок у скиданні та зовнішніх чинників, як-от погода. Боєприпаси з лазерним наведенням можуть розв'язати ці проблеми, забезпечивши точніші удари по цілях і відносно високу безпеку для самих БПЛА.

Нагадаємо, колишній глава "Роскосмосу" і російський військовий "радник" Дмитро Рогозін поскаржився, що Сили оборони України атакують ворога дронами типу "Баба Яга" з тилу, а також використовують ці дрони для розмінування.

Крім того, у Росії стверджують, що військовослужбовці "Східного" угруповання ЗС РФ використовують власні важкі безпілотники типу "Баба Яга", перероблені з промислових дронів.