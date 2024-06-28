"Максимальна шкода": ЗС РФ почали застосовувати власні дрони типу "Баба Яга" (відео)

Росіяни поставили на промисловий квадрокоптер систему скидання і стверджують, що він може нести дві 82-міліметрові міни на відстань 50 кілометрів і атакувати українські позиції.

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У Російській Федерації заявили, що військовослужбовці "Східного" угруповання ЗС РФ використовують важкі коптери типу "Баба Яга", перероблені з промислових дронів. Відповідне відео опублікувала пресслужба Міністерства оборони Росії.

Повідомляється, що промисловий БПЛА отримав систему скидання, яка несе дві 82-міліметрові міни. За словами росіян, апарат піднімає вантажі вагою до 9 кілограмів, може перебувати в повітрі близько 30 хвилин і стійкий до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"За півгодини він іде на відстань до 50 кілометрів, повертається, заряджається і йде назад", — заявив окупант із позивним "Рись".

У РФ стверджують, що БПЛА використовується для "нанесення максимальної шкоди", а його потенційні цілі — це техніка і бліндажі. Крім того, за допомогою нового дрона окупанти відправляють на лінію фронту боєприпаси і продовольство.

У РФ показали дрон типу "Баба Яга"

Нагадаємо, "Баба Яга" — це назва, яку росіяни застосовують до українських важких коптерів-бомбардувальників, несприйнятливих до засобів РЕБ, що скидають на них вибухівку, зокрема в нічний час. До них належать такі моделі, як "Кажан 620", "Вампір", R18, а також модернізований промисловий дрон DJI Matrice 300.

У травні цього року окупанти вже заявляли, що у них є власні важкі гексакоптери типу "Баба Яга". Фото апарата проаналізував канадський OSINT-аналітик, відзначивши незвичайний підхід росіян до захисту антени супутникової навігації від засобів РЕБ.