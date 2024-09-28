РФ майже вдвічі збільшила виробництво "шахедів" і перевиконує план на рік, — аналітики (інфографіка)

Підприємство "Алабуга" постачає вже більше безпілотників російським військовим, ніж було заплановано спочатку, досягнувши цифри у близько 6400 до кінця серпня 2024 року.

Related video

Росія збільшила масштаби виробництва та застосування БпЛА типу Shahed і перевиконує планові показники на рік. Про це пише Institute for Science and International Security.

Промислова зона "Алабуга" планувала поставити російській армії 6000 безпілотників до вересня 2025 року, проте вже перевиконала план, відправивши понад 6000 БПЛА до кінця серпня 2024 року.

Аналітики зазначають, що якщо Росія продовжить закуповувати всі необхідні комплектуючі за кордоном, то до вересня наступного року вдасться виготовити ще 4700 "Шахедів".

Те, що Росія майже кожного дня випускає десятки дронів по Україні також підтверджує факт збільшення виробництва Shahed.

Фото: ISIS

На графіку вище порівнюється кількість безпілотників, які "Алабуга" планувала поставити за контрактом з Іраном з кількістю запущених безпілотників. У період з травня 2023 року по серпень 2023 року ці цифри збігаються. У вересні 2023 року показники починають різнитися. "Алабуга" постачає вже більше безпілотників російським військовим, ніж було заплановано спочатку, досягнувши близько 6400 до кінця серпня 2024 року.

Аналітики зауважують, що кількість атак безпілотників зменшилася в період з квітня по липень 2024 року, коли "Алабуга" виробляла в середньому менше безпілотників щомісяця. Це можна пояснити бажанням накопичити безпілотники для подальшого використання, зменшенням попиту з боку російських військових через зміну пріоритетів і економічні обмеження, або ж збоями у виробництві через труднощі отримання компонентів з-за кордону.

Однак дані за серпень 2024 року свідчать про різке збільшення кількості пусків дронів. З 1 по 31 серпня 2024 року Росія здійснила 790 пусків проти України, що майже вдвічі більше за 426 пусків за аналогічний період у липні 2024 року.

З 1 по 26 вересня Росія запустила 1131 дрон, що майже втричі більше, ніж 426 атак за аналогічний період у липні 2024 року.

Нагадаємо, 26 вересня Defense Express повідомляли, що Росія працює з Китаєм над новим аналогом дрона Shahed.

26 видання Forbes проаналізувало російський БпЛА, оснащений ручним протитанковим гранатометом, який застосовується на війні в Україні.