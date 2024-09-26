РФ працює з Китаєм над новим аналогом "Шахеда": у Defense Express оцінили "секретний" дрон

За даними ЗМІ, китайські фахівці допомогли Росії розробити нові дрони, які тепер виробляють на заводі у КНР. Однак, на думку аналітиків, усе це "виглядає дивним".

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Росія шукає нові можливості розширити виробництво далекобійних ударних дронів. Для цього країна-агресорка співпрацює з Китаєм. Деталями 25 вересня поділились у Defense Express.

Ворожий Іжевський електромеханічний завод "Купол", який є дочірнім підприємством компанії "Алмаз-АНтей", виробив та протестував у КНР новий далекобійний ударний БПЛА. Він називається "Гарпія-3" та буде використовуватись для атак проти України, у роботі взяли участь й місцеві спеціалісти.

У ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці й документацію повідомили, що на початку 2024 року "Купол" звітував Міноборони РФ про проведення робіт у Китаї. Згодом міністерство проінформували, що безпілотники можна випускати на китайських виробничих потужностях "у великих масштабах".

На обох російських підприємствах від коментарів відмовились. Водночас у МЗС КНР "бідкаються і розводять руками", нібито про проєкт нічого не знають й суворо контролюють експорт дронів.

"Це загалом типова публічна позиція Китаю, який щоразу відкидає звинувачення у співпраці з РФ, хоча останні новини лише доводять, що сторони поглиблюють оборонну співпрацю, а в руках р*шистів вже на полі бою засвітилися китайські бронемашини ZFB-05 із захистом від дронів", — підкреслили аналітики.

З технічних характеристик БПЛА "Гарпія-3" відомо лише, що його бойова частина важить 50 кілограмів і він здатен летіти на відстань приблизно 2000 кілометрів. У своїх звітах "Купол" зазначав, що розробка є удосконаленою завдяки зусиллям китайських фахівців версією "Гарпії-А1".

Раніше повідомлялось, що у 2023 році "Купол" розгорнув виробництво нових дронів-камікадзе "Гарпія-А1". Лише за рік таких нібито випустили понад 2500 одиниць. За даними ЗМІ, безпілотники обладнані китайськими двигунами й іншими деталями. Заявлена дальність "Гарпії-А1" — 1500 кілометрів.

"Але виглядає дивним, що РФ, маючи "Шахед" по суті з такими ж ТТХ і його виробництво безпосередньо в країні на території особливої економічної зони "Алабуги" вирішила вкладатися в новий дрон і лише за рік вийшла у середній темп виробництва у близько 200 дронів на місяць", — зазначили експерти.

Фото з виробництва ще одного "аналога" Shahed під назвою "Герань" Фото: Defense Express

У виданні припустили, що "Гарпія-А1" та "Гарпія-3" насправді є тими ж іранськими "Шахедами", але замаскованими під нове призначення "на папері". Раніше таке вже траплялось, тоді дрони типу Shahed фігурували в документах як проєкт "Лодка".

Аналітики підкреслили, що для Китаю виробництво "Шахедів" або їхніх аналогів проблемою не стане. Ще минулого року там показали власну копію іранського БПЛА під назвою Sunflower 200. Її заявлені характеристики — бойова частина у 40 кілограмів та дальність польоту до 2000 кілометрів.

Технічні характеристики дрона Sunflower 200 Фото: Defense Express

"З іншого боку, це не змінює того факту, що у РФ працюють над диверсифікацією і, що найважливіше, збільшенням темпів виробництва далекобійних ударних дронів всіма можливими засобами (по "нових" дронах "Гарпія-3" заявлена можливість виробництва у 800 дронів на рік — ймовірно, це лише початкові показники). І якщо навіть знищити виробництво у тій же "Алабузі" — це дуже надскладне завдання, то знищення їхнього виробництва в Китаї зі зрозумілих причин недосяжна місія", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, у Reuters інформували, що РФ має фабрику з виробництва БПЛА у Китаї. Журналісти з’ясували, що зразки перших "Гарпій-3" вже доставили в Росію для випробовувань.

13 вересня у Reuters з посиланням на деякі документи й джерела з європейської розвідки повідомляли, що Росія вже рік випускає нові безпілотники "Гарпія-А1". Зазначалось, що вони обладнані двигуном Limbach L-550 E, який розробили в Німеччині та випускають у Китаї.