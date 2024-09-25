ЗС РФ "маскують" свої дрони під українські: у Defense Express оцінили ефективність

Російські окупанти в надії вберегти свій БПЛА ZALA прикрасили його знаками ЗСУ та, чомусь, Вермахту. Військові аналітики пояснили, що це означає для українського війська.

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У Росії продовжують шукати метод, який виявиться ефективним проти українських зенітних FPV-дронів. Окупанти навіть дійшли до того, щоб візуально "маскувати" БПЛА. 25 вересня у Defense Express пояснили, чи може це спрацювати.

У мережі з’явилось відео ліквідації російського розвідувального безпілотника типу ZALA 421. Однак збитий дрон мав незвичне забарвлення — розпізнавальні знаки Повітряних сил ЗСУ та Вермахту.

"Як саме така "розмальовка" мала ввести в оману українського оператора зенітного дрона на думку росіян — невідомо. Бо сплутати російську ZALA 421, за формою фюзеляжу, з якимось іншим дроном доволі важко. Ба більше, сам алгоритм виявлення та наведення оператора на ворожі розвідувальні дрони певною мірою виключає можливість помилки", — зазначили аналітики.

У матеріалі йдеться, що загалом цей випадок якнайкраще показує, наскільки болісну шкоду завдають ЗС РФ українські зенітні FPV-дрони. Це змушує країну-агресорку швидко шукати бодай якесь ефективне рішення для протидії. Повідомляється, що на рахунку вітчизняних БПЛА вже сотні знищених розвіддронів ворога.

"Водночас, враховуючи поширення такого засобу протидії, дійсно слід дуже ретельно підійти до питання унеможливлення так званого frendly fire й у сфері безпілотних систем. Це може бути здійснено, на основі аналога системи "свій-чужий", єдиної автоматизованої системи з об'єднанням даних щодо власних розвідувальних БПЛА та зведених у єдиний масив даних щодо обстановки у повітряному просторі. А також, звісно, візуальному розпізнанню оператором зенітного FPV-дрону цілі за її силуетом", — додали експерти.

Нагадаємо, заступник комбата Олесь Маляревич розповів, як українські військові звільняли Вовчанський агрегатний завод. З його слів, операцію ретельно готували заздалегідь.

У ГУР показали знищення ворожої самохідної артилерійської установки "Мста-С". Для ліквідації російської гаубиці бійці підрозділу "Крила" застосували два далекобійні FPV-дрони.