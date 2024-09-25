ЗС РФ наносять на дрони знаки ЗСУ: як їх відрізняють військові (відео)

За словами волонтера Сергія Стерненка, росіяни пофарбували БПЛА Zala в чорний колір, нанесли українські лівреї і навіщось намалювали хрести Вермахту. Утім, це не врятувало дрон.

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Підрозділи БПЛА Збройних сил Російської Федерації стали наносити лівреї Збройних сил України на свої дрони. Про це 25 вересня повідомив український волонтер Сергій Стерненко.

Волонтер опублікував відео з російським дроном Zala, який пофарбували в чорний колір, нанесли відзнаки ЗСУ і навіть навіщось намалювали на ньому хрести Вермахту.

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Утім, розпізнавання БПЛА це не ускладнює — у цьому разі їх відрізняє форма крила та інші особливості.

"Вони думали, це допоможе. Але ліврея — знак тільки первинної ідентифікації, тому що б не малювали далі росіяни, їхні крила однаково падатимуть", — написав Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Україні створили портативну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) C-Vog "Анти-Зала", призначену для боротьби з російськими безпілотними апаратами "Ланцет" і Zala, які застосовуються разом. Система C-Vog "Анти-Зала" пригнічує розвідувальні дрони ЗС РФ на відстані до 5 кілометрів, автономно працює 2,5 години і зручна для перенесення.

Також нагадаємо, що для боротьби з дронами Zala Сили оборони України, зокрема, використовують FPV-дрони. Так, бійці Одеського прикордонного загону знищили дроном-камікадзе БПЛА Zala, який намагався розвідувати місцевість на Півдні.