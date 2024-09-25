ВС РФ наносят на дроны знаки ВСУ: как их отличают военные (видео)

По словам волонтера Сергея Стерненко, россияне покрасили БПЛА Zala в черный цвет, нанесли украинские ливреи и зачем-то нарисовали кресты Вермахта. Впрочем, это не спасло дрон.

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Подразделения БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации стали наносить ливреи Вооруженных сил Украины на свои дроны. Об этом 25 сентября сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко.

Волонтер опубликовал видео с российским дроном Zala, который окрасили в черный цвет, нанесли знаки отличия ВСУ и даже зачем-то нарисовали на нем кресты Вермахта.

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Впрочем, распознавание БПЛА это не затрудняет – в данном случае их отличает форма крыла и другие особенности.

"Они думали, это поможет. Но ливрея — знак только первичной идентификации, поэтому что бы ни рисовали дальше россияне, их крылья все равно будут падать", — написал Стерненко в своем Telegram-канале.

Напомним, в Украине создали портативную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) C-Vog "Анти-Зала", предназначенную для борьбы с российскими беспилотными аппаратами "Ланцет" и Zala, которые применяются вместе. Система C-Vog "Анти-Зала" подавляет разведывательные дроны ВС РФ на расстоянии до 5 километров, автономно работает 2,5 часа и удобна для переноски.

Также напомним, что для борьбы с дронами Zala Силы обороны Украины, в частности используют FPV-дроны. Так, бойцы Одесского пограничного отряда уничтожили дроном-камикадзе БПЛА Zala, который пытался разведывать местность на Юге.