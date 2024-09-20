"Герани", ZALA и "Ланцеты". РФ хочет в 10 раз увеличить производство БПЛА, чем ответит Украина

Россия собирается передать армии до 1,4 миллионов беспилотников в текущем году. В Украине оценивают годовой потенциал производства БПЛА на уровне 3 миллионов. Фокус узнал, что кроется за "военной игрой в цифры".

Related video

Россия качественно наращивает производство дронов для войны в Украине. Президент РФ Владимир Путин после визита в "Специальный технологический центр" заявил о новых потребностях на 2024 год: нужно произвести до 1,4 млн беспилотников, в десять раз больше, чем армия получила в 2023 году.

"В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее — практически в 10 раз", — объявил задачу российский лидер.

Линейка беспилотников в России также расширяется. Будут производиться и безэкипажные катера, такие дроны уже давно освоили Силы обороны Украины. Повысятся и тактико-технические характеристики благодаря искусственному интеллекту. Основную часть БПЛА передадут оккупационным группировкам в Украине.

Проектирование, испытание и серийный выпуск дронов проведут в особых научно-производственных центрах. До 2030 года в разных регионах России хотят создать 48 таких площадок, рассказал Путин.

Известно, что оккупанты запускают по Украине иранские дроны "Шахед", переименованные в "Герань". Часть из них производят на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Forbes подчитывал, что в месяц РФ изготавливает более 500 аппаратов "Шахед-136". В 2023 году началась сборка новых ударных БПЛА большой дальности "Гарпия-А1" из китайских двигателей и деталей.

Глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждает: ВС РФ готовятся выйти на круглосуточный режим ударов по Украине. Постоянные залеты "Шахедов" стали уже элементом разведки. Увеличение объемов производства ударных БПЛА повлечет за собой длительные воздушные тревоги в украинских регионах.

"В эту игру можно играть вдвоем. В отличие от нас, российская ПВО имеет точечный характер и не способна полноценно прикрыть Россию от БПЛА. Увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ, по примеру Торопца", — сообщил чиновник.

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) считают, что российские нерегулярные военные части могут испытывать недавно разработанные беспилотники, нанося удары по мирным жителям Украины. Так они ускоряют период испытаний.

Три миллиона к одному: что противопоставит Украина?

Украинские власти оценивали потенциал производства БПЛА на уровне от 2 до 3 млн беспилотников за год. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, более 200 украинских компаний производят широкий спектр беспилотных летательных аппаратов. На поле боя действуют более 90% произведенных в Украине аппаратов.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр утверждала, что украинские предприятия в состоянии выпускать более трех миллионов дронов в год, но все зависит от денежных вливаний в отрасль.

Российские и украинские власти, вероятно, имели в виду под озвученными цифрами все типы аппаратов: ударные, FPV, разведывательные и прочие, отмечает в диалоге с Фокусом военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По словам эксперта, не стоит забывать про банальное вранье и завышение показателей внутри системы, присутствующее как в России, так и в Украине.

"Каждое звено приукрашивает военные показатели. В результате на верх доходят далекие от реальности цифры. Но даже если Россия действительно произведет 900 тысяч дронов и поставит их войскам, это очень серьезно. Хотя имеются много вопросов к их качеству", — поясняет аналитик.

К настоящему моменту рекорд налетов "Шахедов 131/136" был замечен в августе 2024 года на уровне 789 штук. "Мопеды" не атаковали Украину только четыре календарных дня из 31, заявляли в Воздушных силах ВСУ. До августа показатель не превышал 400-500 ударных дронов.

За две недели сентября 2024 года, по наблюдениям экспертов, ВС РФ показали крайне высокую интенсивность применения "Шахедов-131/136", что может повлечь новый рекорд. В оставшиеся дни до 30 сентября может быть кардинальное отличие в частоте запуска этих средств поражения.

Однако количество произведенных БПЛА не всегда коррелирует с их качеством. Российские милитари-блогеры часто жалуются на низкое качество беспилотников государственного производства и хвалят частных производителей за эффективные изделия, указывали эксперты ISW.

Ассортиментная линейка беспилотников в Украине, по оценкам Ивана Ступака, далеко не маленькая. БПЛА с искусственным интеллектом также присутствуют. Иногда Украина идет на опережение: недавно ВСУ продемонстрировали работу "дрона-дракона", выжигающего позиции войск РФ на Покровском направлении. Новейший FPV-дрон сбросил на головы оккупантов зажигательную смесь термит.

"Теперь и в России появится похожее устройство. Побеждает здесь тот, кто не на словах, а на деле вкладывается в современные технологии и открыт к новому", — замечает он

Однако говорить о "войне дронов" в Украине еще рано. Посадки и окопы все равно штурмуются людьми, заключил Ступак.

Напомним, Украина ввела санкции против 40 юридических и 6 физических лиц Ирана за передачу России баллистических ракет Fateh-360. В список вошли компании, связанные с производством и поставкой дронов "Шахед", и авиакомпания IRAN AIR.

Силы обороны Украины в апреле 2024 года удачно атаковали объекты экономической зоны "Алабуга", где производят "Шахеды". На данных мощностях планировалось выпускать до 6 000 дронов-камикадзе за год.