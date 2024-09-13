2500 за год: РФ выпускает новый БПЛА "Гарпия-А1" с китайскими двигателями, — Reuters

По словам журналистов, прежде о существовании новой российской разновидности БПЛА информации не было.

Related video

В РФ еще в прошлом году запустили производство нового ударного БПЛА дальнего радиуса действия, который получил название "Гарпия-А1". В конструкции используются китайские двигатели и детали, которые РФ использовала в войне против Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию европейского разведсообщества.

Журналисты получили доступ к контракту на производство дрона, переписке компании, касающейся производственного процесса и финансовым документам. Все это свидетельствует о том, что ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие "Алмаз-Антей", изготовило свыше 2 500 "Гарпий" в период с июля прошлого по июль текущего года.

Прежде о существовании новой российской разновидности БПЛА информации не было.

Источника журналистов в разведке сообщили, что "Гарпия-А1" применяется против военных и гражданских объектов в Украине, наносит ущерб критической инфраструктуре и приводит к жертвам среди граждан и личного состава армии.

Журналисты также получили в свое распоряжение снимки обломков "Гарпии", авторы публикации нашли подтверждения этим сведениям.

Вместе с тем в МИД Китая заявили, что следят за экспортом своих товаров двойного назначения, в т.ч. беспилотников.

Напомним, что на вооружении ПВО Израиля появятся лазеры Iron Beam, которые уничтожают цели в считанные секунды.

Также сообщалось, что эксперты оценили эффективность украинских дронов "Дракон".