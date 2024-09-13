Уничтожает цели в считанные секунды: на вооружении ПВО Израиля появятся лазеры Iron Beam (фото)

Каждый перехват с использованием "Железного луча" оценивается в 1000 долларов, что ниже стоимости перехвата в 40-50 тыс. долларов ракетами Tamir, которыми комплектуется система "Железный купол" (Iron Dome).

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Генеральный директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Тургеман объявил, что в следующем году Армия обороны Израиля развернет систему лазерного оружия Iron Beam High Energy Laser Weapon System (HELWS). Разработка мощностью 100 кВт должна стать новым компонентом израильской системы ПВО и "последним рубежом защиты" от беспилотников, ракет и минометов. Об этом пишет The Nziv Report.

Iron Beam лазерное оружие Израиля

Ожидается, что лазерная система Iron Beam будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2025 года. Ее планируют интегрировать в Iron Dome, чтобы обеспечить слаженную работу ракет-перехватчиков и лазерных систем.

Iron Beam лазерное оружие Израиля

По данным Rafael, система Iron Beam может сфокусировать на воздушных целях лазерный луч мощностью до 100 киловатт и уничтожить ее за считанные секунды. Эффективный радиус действия этой системы зависит от таких факторов, как мощность лазера, погодные условия и тип цели, система способна устранять угрозы ближнего и среднего радиуса действия на расстоянии до 7 км. Iron Beam прошла испытания, в т.ч. серию испытаний в Армии обороны Израиля в марте 2022 года, которые продемонстрировали возможности по перехвату беспилотников, минометов и ракет.

Iron Beam лазерное оружие Израиля

Одной из ключевых особенностей Iron Beam считается более низкая стоимость выстрела в сравнении с обычными ракетами перехватчиками. Каждый перехват с использованием Iron Beam оценивается в 1000 долларов, что заметно ниже 40-50 тыс. долларов за каждую ракету Tamir, которые используются в Iron Dome.

Преимущества лазерного оружия Израиля Iron Beam

Iron Beam лазерное оружие Израиля

У лазерной установки компании Rafael неограниченный магазин, что позволяет использовать ее без необходимости в перезарядке. Ко всему прочему, после выстрела не остается обломков перехваченных целей, что снижает риск сопутствующего ущерба.

По словам авторов издания Army Recognition, это в особенности важно в условиях продолжающегося конфликта в Израиле, где силы ПВО страны столкнулись с нехваткой боеприпасов для Iron Dome. Журналисты приводят данные израильских экономистов, которые отмечают, что война в Газе обошлась израильской экономике более чем в 67,3 млрд долларов.

Напомним, что Нидерланды передали Украине только собственную часть системы Patriot, поскольку не нашли партнеров.

Также сообщалось, что спецназовцы ССО показали, как устроили засаду на российских военных в Курской области.