Спецназовцы ССО показали, как устроили засаду на вояк РФ в Курской области (видео)

Бойцы на рассвете перебрались через местную реку и спрятались в кустах, ожидая российских солдат.

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Воины-спецназовцы Сил Специальных операций ВСУ устроили засаду для россиян в их тылу. Операция прошла успешно, а вражеская группа была выведена из строя. Об этом информирует Командование Сил Специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что это кадры работы украинских спецназовцев сняты в Курской области. Также в ССО отметили, что это одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника.

"Во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника. Результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых", — говорится в сообщении.

На видео бойцы ССО на рассвете перебираются через реку на надувной лодке. На берегу они продвигаются вглубь лесонасаждения и поджидают противника. В результате боя трое оккупантов были выведены из строя. Из них один ликвидирован

Боевая группа ССО Украины после выполнения задания отступила без потерь.

Напомним, что 13 сентября сообщалось, что Украине удалось добиться, чтобыкомандование ВС РФ перебросило в Курскую область подразделения ДШВ и морпехов, которые должны помочь "солянке" из срочников и пограничников.