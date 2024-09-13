Без потенциала: ВС РФ прорывают окружение в Курской области, — Defense Express (видео)

Украинское командование может попробовать в Курской области провести такую же операцию, как в Херсонской области осенью 2022 года, сказал руководитель Defense Express Сергей Згурец. Для этого создали угрозу для группировки ВС РФ на южном берегу реки Сейм.

Related video

Украине удалось добиться, чтобы командование ВС РФ перебросило в Курскую область подразделения десантно-штурмовых войск и морпехов, которые должны помочь "солянке" из срочников и пограничников. Враг начал давить на позиции Сил обороны, чтобы выйти из "оперативной ловушки". О деталях боев под Курском руководитель консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал телеканалу "Эспрессо".

Згурец пояснил, что ВС РФ четыре дня назад (около 9 сентября) начали контратаковать украинские позиции в Курской области. Для этого вдвое увеличили группировку, которая до сих пор там воевала. Ориентировочный рост — от 30 до 60 тыс. Одна из целей россиян — освободить подразделения, которые заблокированы к югу от реки Сейм в Глуховском районе. По его словам, на данном направлении состоялось несколько локальных атак возле поселка Коренево, причем — преимущественно в первый день активизации. Результатов было слишком мало, как для применения такого количества живой силы.

"Враг пытался разблокировать те группировки, которые зажаты в Глуховском районе, и проводил наступательные действия. Сейчас этот потенциал противника, такое впечатление, что исчерпался", — прозвучало в эфире.

Прорыв в Курской области — Згурец о боях 13 сентября см. с 8:05

Кроме того, эксперт уточнил конфигурацию украинских сил в Курской области. Он выделил два плацдарма. Первый — местность вокруг Суджи размерами 60 на 30 км, второй — возле Глухова размерами 20 на 40 км. Плацдарм под Глуховым особенный тем, что подразделения ВС РФ здесь сжаты с трех сторон: на востоке — части ВСУ, на юге — граница, на западе — также граница и атаки украинских подразделений.

"[Ситуация — Ред.] приемлема для реализации такой же концепции, которая была в Херсонской области, когда можно заблокировать группировку российских войск. Одна из целей контрнаступления РФ на Курском направлении — это попытка разблокировать обеспечение подразделений, которые там находятся в оперативной ловушке", — заявил Згурец.

Прорыв в Курской области по состоянию на 13 сентября

Отметим, 12 сентября аналитики Forbes рассказали о приказе президента РФ Владимира Путина относительно прорыва в Курской области. Глава Кремля требует, чтобы российские войска обезвредили Силы обороны Украины в Курской области до 1 октября. Во время первых штурмов россияне пытались прорваться в село Снагость, возле которого ранее образовался "клин" из украинских позиций. Кроме того, начались бои на восточном фланге возле села Уланок. Украинское командование в отчетах не упоминает об изменениях на данном участке фронта. Линию соприкосновения и бои по состоянию на 13 сентября можно увидеть на карте, которую составляют на портале "Радио Свобода".

Прорыв в Курской области — бои по состоянию на 13 сентября (зеленые и желтые обозначения - атаки ВСУ, розовые - ЗС РФ) Фото: Радио Свобода

Между тем Фокус собрал информацию о целях, которые могла иметь Украина, прорываясь на российскую территорию. Президент Владимир Зеленский в одном из сентябрьских заявлений сообщил, что это делалось для пополнения обменного фонда и для защиты Сумской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал дополнительные цели: поднятие морального духа украинцев и принуждение ВС РФ к переброске сил из-под Покровска.

Напоминаем, издание The Financial Times рассказало о попытке прорыва российских войск под Курском, которые пробовали застать врасплох подразделение ВСУ.