Стоят на месте шесть дней: ВСУ остановили продвижение РФ под Покровском, — Сырский

Подразделения ВС РФ в течение почти недели не имеют успехов на Покровском направлении, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал заявил, что это результат Курской операции, на которую отреагировало российское командование.

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Украинское командование добилось целей, поставленных при планировании прорыва в Курской области. Среди прочего, удалось остановить продвижение ВС РФ на Покровском направлении. Россияне стоят под Покровском шесть дней подряд и не имеют никаких территориальных достижений. О боях на Донбассе и успехах Сил обороны главнокомандующий Александр Сырский рассказал CNN.

Сырский заявил, что командование ВСУ ставило перед собой семь задач, учитывая при этом, что ВС РФ были готовы атаковать Сумскую область. Генерал перечислил эти задачи: защититься от наступления из-под Курска, заставить перебросить силы РФ на новые места боев, создать зону безопасности у границы, защититься от обстрелов по гражданским объектам, захватить пленных для обмена и поднять моральный дух войска и украинских граждан. По мнению командующего, операция проходит удачно. Об успехе, среди прочего, свидетельствует то, что россияне сняли с фронта десятки тысяч солдат и отправили их в Курскую область. Из-за этого в течение почти недели враг не имеет успехов под Покровском, сказал он журналистам.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Иными словами, наша стратегия работает", — заявил Сырский.

По словам генерала, командование ВС РФ перебросило под Курск лучшие десантно-штурмовые подразделения. К тому же с линии фронта забрали части, без которых враг не сможет маневрировать, разворачивать подкрепления. Кроме того, уменьшилось количество артиллерийских обстрелов и общая интенсивность боев, отметил военный. Также он пояснил CNN, что Украина не может соревноваться с РФ по количеству танков, БМП, ракет, снарядов, авиации, БПЛА, солдат. По этим причинам украинцы вынуждены действовать "умнее и эффективнее".

Бои на востоке — ситуация под Покровском 5 сентября

В отчете Генштаба по состоянию на 16:00 5 сентября указано, что под Покровском ВС РФ атаковали 27 раз, под Торецком — 11 раз, под Курахово — 23 раза. Последние существенные изменения линии боев на данном отрезке, которые зафиксировали аналитики проекта DeepState состоялись 31 августа.

Бои на востоке — ситуация под Покровском 31 августа Фото: DeepState Бои на востоке — ситуация под Покровском 4 сентября Фото: DeepState

Напоминаем, опрос компании "Левада-Центр" показал уровень обеспокоенности россиян событиями в Курской области. Тем временем агентство Reuters получило информацию, что Украина получит от США дальнобойные ракеты и разрешение бить ими по определенным военным целям.