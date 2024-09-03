Достанут до Воронежа и Брянска: Украина получит от США дальнобойные ракеты осенью, — СМИ

Новый пакет помощи от Вашингтона будет одобрен в ближайшее время, рассказали источники, и может в себя включать дальнобойное вооружение, хоть окончательное решение еще не было принято. Это вынудит россиян переместить свои склады снабжения на сотни километров.

Related video

Соединенные Штаты Америки близки к решению о поставках дальнобойных ракет Украине, однако реализация плана может занять несколько месяцев. Об этом говорится в материале Reuters.

Речь о ракетах, которые способны долетать на определенные расстояния в России, хоть Киеву еще придется подождать несколько месяцев, прежде чем Вашингтон решит определенные технические вопросы перед поставками.

Три анонимных источника журналистов отметили, что хоть окончательное решение еще и не было принято, пакет помощи, который будет в себя включать ракеты класса "воздух-земля" JASSM, будет объявлен осенью.

Чиновники отдельно отметили, что отправка дальнобойных ракет может существенно изменить ход конфликта, ведь тогда российские регионы окажутся в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов. JASSM отличаются своей скрытностью и могут в результате отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров.

"Это серьезно осложнит возможности России по поддержанию наступательных операций и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество. Запуск ракет с точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поразить военные объекты на таком расстоянии, как российские города Воронеж и Брянск. На юге, сбросив их вблизи линии фронта, можно нанести удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму", — говорится в сообщении.

Украина вскоре получит десятки истребителей F-16 от международных партнеров и каждый из самолетов сможет нести по две крылатые ракеты. Также могут предприниматься попытки, продолжает анонимный источник, чтобы сделать ракету пригодной для использования другими видами авиации, которые есть на вооружении у Украины, среди которых МиГ-29, Су-24 и Су-27, но чиновник не уточнил какие из самолетов могут пригодиться в этом вопросе.

Старые модели JASSM способны пролететь около 370 километров, однако есть и усовершенствованные версии, радиус действия которых в два раза больше. Из-за определенной конструкции их трудно обнаружить на радаре, что сыграло бы на руку Украине.

Один из сотрудников Конгресса при этом рассказал журналистов, что Вашингтону в случае поставок придется снять ограничения на удары по российской территории американским вооружением, ведь в ином случае их действие будет не совсем эффективным.

Белый дом при этом неохотно предоставляет ВСУ вооружение, которое может ударить вглубь российской территории, ведь это может привести к эскалации конфликта.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что запрет США на удары по России сильно вредит Украине, а Вашингтон продолжает искать новые оправдания. Украинские власти хотят добиться от Белого дома и Пентагона ответа, почему одни так называемые "красные линии" можно не соблюдать, а другие сильно контролируются. У Владимира Зеленского на следующей неделе может быть последний шанс на то, чтобы переубедить Джо Байдена.