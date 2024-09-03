Дістануть до Воронежа і Брянська: Україна отримає від США далекобійні ракети восени, — ЗМІ

Новий пакет допомоги від Вашингтона схвалять найближчим часом, розповіли джерела, і він може містити далекобійне озброєння, хоч остаточного рішення ще не ухвалили. Це змусить росіян перемістити свої склади постачання на сотні кілометрів.

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Сполучені Штати Америки близькі до рішення про постачання далекобійних ракет Україні, однак реалізація плану може зайняти кілька місяців. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Йдеться про ракети, які здатні долітати на певні відстані до Росії, хоч Києву ще доведеться почекати кілька місяців, перш ніж Вашингтон вирішить певні технічні питання перед поставками.

Три анонімні джерела журналістів зазначили, що хоч остаточного рішення ще й не ухвалили, пакет допомоги, який включатиме ракети класу "повітря-земля" JASSM, буде оголошено восени.

Урядовці окремо наголосили, що відправка далекобійних ракет може суттєво змінити хід конфлікту, адже тоді російські регіони опиняться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів. JASSM вирізняються своєю скритністю і можуть у результаті відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів.

"Це серйозно ускладнить можливості Росії з підтримки наступальних операцій і потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу. Запуск ракет з точок поблизу північного кордону України з Росією може дозволити їм уразити військові об'єкти на такій відстані, як російські міста Воронеж і Брянськ. На півдні, скинувши їх поблизу лінії фронту, можна завдати ударів по аеродромах або військово-морських об'єктах у Криму", — йдеться в повідомленні.

Україна незабаром отримає десятки винищувачів F-16 від міжнародних партнерів і кожен з літаків зможе нести по дві крилаті ракети. Також можуть робитися спроби, продовжує анонімне джерело, щоб зробити ракету придатною для використання іншими видами авіації, які є на озброєнні в України, серед яких МіГ-29, Су-24 і Су-27, але чиновник не уточнив, які з літаків можуть стати в нагоді в цьому питанні.

Старі моделі JASSM здатні пролетіти близько 370 кілометрів, проте є й удосконалені версії, радіус дії яких удвічі більший. Через певну конструкцію їх важко виявити на радарі, що зіграло б на руку Україні.

Один зі співробітників Конгресу при цьому розповів журналістам, що Вашингтону в разі поставок доведеться зняти обмеження на удари по російській території американським озброєнням, адже в іншому разі їхня дія буде не зовсім ефективною.

Білий дім при цьому неохоче надає ЗСУ озброєння, яке може вдарити вглиб російської території, адже це може призвести до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що заборона США на удари по Росії сильно шкодить Україні, а Вашингтон продовжує шукати нові виправдання. Українська влада хоче домогтися від Білого дому і Пентагону відповіді, чому одних так званих "червоних ліній" можна не дотримуватися, а інших сильно контролюють. У Володимира Зеленського наступного тижня може бути останній шанс на те, щоб переконати Джо Байдена.