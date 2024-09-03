Вашингтон шукає нові виправдання: заборона США на удари по Росії сильно шкодить Україні, — ЗМІ

Українська влада хоче домогтися від Білого дому і Пентагону відповіді, чому одних так званих "червоних ліній" можна не дотримуватися, а інших сильно контролюють. У Володимира Зеленського наступного тижня може бути останній шанс на те, щоб переконати Джо Байдена.

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Обмеження з боку Сполучених Штатів Америки на удари по російській території сильно шкодять Україні. В адміністрації Білого дому продовжують шукати нові виправдання. Про це йдеться в матеріалі The Economist.

Автори матеріалу зазначили, що розчарування Києва щодня лише збільшується, адже Вашингтон, як і раніше, не дозволяє завдавати ударів по території країни-агресорки. Москва ж продовжує тероризувати мирні міста України масованими ударами.

Попри це Київ здаватися не збирається і продовжує домагатися зняття заборон з боку американських партнерів.

"Їхня місія (української влади, ред.) — пряма відповідь на мінливі виправдання, які виходять із Пентагону і від чиновників із національної безпеки, про те, чому обмеження мають зберігатися, тоді як інші передбачувані червоні лінії стали розмитими до невидимості", — ідеться в повідомленні.

У травні цього року в Білому домі зняли одне з обмежень, адже РФ почала наступ у Харківській області. Для того, щоб стримати окупантів, партнери дозволили українцям бити по об'єктах противника, які той використовує для підготовки до атак.

Здебільшого заборона на використання американської зброї в Росії пояснювалася Вашингтоном тим, що це може призвести до ескалації та відповіді з боку Кремля. Це нібито призвело б до ще більших наслідків, однак журналісти пишуть, що такий аргумент дедалі більше натягнутий.

А ось анонімні чиновники зі США припустили, що така позиція адміністрації президента пов'язана з тим, щоб не ставити під загрозу можливе "перезавантаження" відносин із Москвою в майбутньому. Також існує думка, що зміна позиції нібито ніяк не змінить стратегічної картини. Водночас аналітики підрахували, що якщо Україна отримає дозволи на удари ракетами Atacms по Росії, тоді можуть постраждати 250 військових об'єктів противника, серед яких 17 — аеродроми.

Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес переконаний, що США просто постійно шукають виправдання, які є абсолютно розмитими і вводять в оману.

В українського президента Володимира Зеленського незабаром буде останній шанс для того, щоб переконати адміністрацію Джо Байдена, поки той ще перебуває на посаді глави держави. Відбудеться це в рамках щорічної Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що сотні російських військових об'єктів залишаються на відстані ураження ракетами ATACMS, про що йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики створили спеціальну інтерактивну карту військових об'єктів на території РФ, щоб показати, як заборони США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій російській військовій інфраструктурі.

26 серпня повідомлялося, що російський президент Володимир Путін має намір занурити Україну в повний блекаут, тому Захід повинен зняти обмеження для Києва. Тактика російських окупантів не змінюється вже понад 2 роки, пишуть журналісти WP. Противник завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, тим самим роблячи ставку на виснаження. У зв'язку з цим союзникам необхідно змінити позицію щодо обмежень для України.