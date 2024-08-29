Cотні російських військових об'єктів залишаються на відстані ураження ракетами ATACMS, — ISW

Аналітики створили спеціальну інтерактивну мапу військових об'єктів на території РФ, щоб показати, як заборони США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій російській військовій інфраструктурі.

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Попри те, що російські війська відвели свою військову авіацію на відстань, яку не досягають надані Україні ракети Storm Shadow і ATACMS, значна кількість військових об'єктів РФ залишається в зоні ураження західних озброєнь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 28 серпня.

Аналітики ISW підкреслили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не применшує важливості надання дозволу Україні використовувати ці ракети проти сотень інших російських військових об’єктів.

За даними військових аналітиків, обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

В ISW наголосили, що численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для завдавання ударів по військових цілях в Росії.

Крім того, експерти американського Інституту створили інтерактивну мапу відомих військових об’єктів на території РФ, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

Інтерактивна мапа ISW Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 серпня видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Росія відвела 90% своїх літаків на відстань, де їх не зможуть уразити ATACMS.

У звіті ISW за 24 серпня аналітики повідомили, що РФ відводить літаки в радіусі ATACMS.