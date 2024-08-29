Сотни российских военных объектов остаются на расстоянии поражения ракетами ATACMS, — ISW

Аналитики создали специальную интерактивную карту военных объектов на территории РФ, чтобы показать, как запреты США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной российской военной инфраструктуре.

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Несмотря на то, что российские войска отвели свою военную авиацию на расстояние, которое не достигают предоставленные Украине ракеты Storm Shadow и ATACMS, значительное количество военных объектов РФ остается в зоне поражения западных вооружений. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 28 августа.

Аналитики ISW подчеркнули, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не умаляет важности предоставления разрешения Украине использовать эти ракеты против сотен других российских военных объектов.

По данным военных аналитиков, ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.

В ISW отметили, что многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Британии предоставить разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.

Кроме того, эксперты американского Института создали интерактивную карту известных военных объектов на территории РФ, чтобы проиллюстрировать, в какой степени ограничения США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

Интерактивная карта ISW Фото: Скриншот

Напомним, 28 августа издание The Wall Street Journal обнародовало материал, в котором говорится о том, что Россия отвела 90% своих самолетов на расстояние, где их не смогут поразить ATACMS.

В отчете ISW за 24 августа аналитики сообщили, что РФ отводит самолеты в радиусе ATACMS.