Россия отвела 90% своих самолетов на расстояние, где их не смогут поразить ATACMS, — WSJ

По словам высокопоставленного американского чиновника, пока запуск ATACMS по российской территории будет иметь минимальное влияние.

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Россия приспосабливается к тому, что США предоставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS и уже переместила 90% своей авиации на расстояние, которого эти ракеты не достигают. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Как говорится в статье, президент США Джо Байден, даже несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS по территории России и крупнейший обстрел в войне энергетической инфраструктуры, который состоялся на этой неделе, не планирует менять свою позицию.

"Это означает, что запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь минимальное влияние сегодня", — сказал неназванный чиновник издания.

Он также уточнил, что Украина, скорее всего, будет иметь больше успеха с местными беспилотниками, которые она использовала для поражения целей в России в последние месяцы.

Журналисты также отметили, что, хотя США увеличили производство ATACMS, их запасы все еще ограничены.

Напомним, в отчете ISW за 24 августа аналитики сообщили, что РФ отводит самолеты в радиусе ATACMS.

16 августа издание CNN сообщило, что США не позволяют Украине использовать американское оружие дальнего радиуса действия в пределах Курской области.