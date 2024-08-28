Росія відвела 90% своїх літаків на відстань, де їх не зможуть уразити ATACMS, — WSJ

За словами високопоставленого американського чиновника, наразі запуск ATACMS по російській території матиме мінімальний вплив.

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Росія пристосовується до того, що США надають Україні далекобійні ракети ATACMS і вже перемістила 90% своєї авіації на відстань, яку ці ракети не досягають. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

Як йдеться у статті, президент США Джо Байден, навіть попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання ATACMS по території Росії та найбільший обстріл у війні енергетичної інфраструктури, який відбувся цього тижня, не планує змінювати свою позицію.

"Це означає, що запуск ATACMS на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні", — сказав неназваний чиновник видання.

Він також уточнив, що Україна, швидше за все, матиме більше успіху з місцевими безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці.

Журналісти також наголосили, що, хоча США збільшили виробництво ATACMS, їх запаси все ще обмежені.

Нагадаємо, у звіті ISW за 24 серпня аналітики повідомили, що РФ відводить літаки в радіусі ATACMS.

16 серпня видання CNN повідомило, що США не дозволяють Україні використовувати американську зброю далекого радіусу дії в межах Курської області.