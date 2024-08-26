Захід має зняти обмеження: Путін має намір занурити Україну в повний блекаут, — Welt

Тактика російських окупантів не змінюється вже понад 2 роки, пишуть журналісти. Противник завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, тим самим роблячи ставку на виснаження. У зв'язку з цим союзникам необхідно змінити позицію щодо обмежень для України.

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26 серпня Росія завдала одного з наймасованіших за час повномасштабної війни ударів і під прицілом опинилася енергетична інфраструктура. Голова Кремля Володимир Путін може намагатися домогтися повного блекауту України. Про це йдеться в матеріалі Welt.

Російський президент має намір завалити Україну бомбами і така тактика ударів по енергетичній інфраструктурі не змінюється понад 2 роки. Вранці понеділка було зафіксовано один із наймасованіших обстрілів за час протистояння.

ЗС РФ використовували сотні безпілотників і ракет для того, щоб уразити розподільні станції. Крилаті ракети також намагалися атакувати дамбу навколо водосховища в Києві, руйнування якої призвело б до глобальної катастрофи.

Український уряд уже повідомляв, згадують журналісти, що за перше півріччя окупанти вже знищили половину енергетичних потужностей України і це призвело до масштабних відключень електроенергії по всій країні. Збитки становлять 14 мільярдів євро.

При цьому у Welt продовжують, що на кону сьогодні стоїть набагато більше, ніж просто гроші, адже противник робить ставку на виснаження. Удари ЗС РФ знищують засоби для існування цивільного населення і якщо це продовжиться взимку, тоді мільйони людей можуть зіткнутися з більш глобальними наслідками.

У Європі також почали готуватися до цього, адже сувора зима призведе до чергового потоку біженців, тож у німецьких безпекових округах вважають, що в їхніх власних інтересах зупинити російський енергетичний терор.

"Реальність така, що в України мало що є, щоб протистояти масованим хвилям російських атак за допомогою безпілотників і надзвичайно швидких ракет, таких як "Кинджал". Це також пов'язано з тим, що західні союзники поставили надто мало систем протиповітряної оборони, щоб хоч якось наблизитися до комплексного захисту країни", — йдеться в повідомленні.

Автори матеріалу продовжують, що Захід зобов'язаний дозволити Києву завдавати ударів по військових об'єктах РФ за допомогою далекобійної зброї. Мова про аеродроми, де базуються винищувачі і розміщуються склади з ракетами. Якщо партнери змінять свою позицію, тоді Україна матиме шанс захистити себе і обстріл, який було зафіксовано 26 серпня, сильний аргумент впливу на союзників, підсумували у Welt.

Нагадаємо, 26 серпня РФ застосувала понад сотню ракет і дронів і це була наймасованіша атака по Україні за час повномасштабної війни. Окупанти завдали ударів по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, заявив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Також Володимир Зеленський заявив про багато пошкоджень в енергетиці після обстрілу ЗС РФ. За його словами, усюди тривають відновлювальні роботи, у низці регіонів відкривають Пункти незламності. У зв'язку з цим український президент закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності.