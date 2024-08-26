Обстріл на $5 млрд. Як Китай і Захід "допомогли" РФ влаштувати одну з найпотужніших атак по Україні

Війська РФ задіяли в ранковій атаці по Україні понад сотню різних далекобійних ракет і дронів "Шахед". Українські та західні розвідки, ймовірно, прорахувалися в прогнозах запасів озброєння в агресора. Російська оборонна промисловість адаптується до нових викликів, кажуть опитані Фокусом військові аналітики.

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Армія Росії вранці 26 серпня здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу: аеробалістичних "Кинджалів", морських "Калібрів", балістичного озброєння, а також ударних БПЛА.

За повідомленням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вибухи лунали в 15 областях, агресор цілився в об'єкти енергетичної інфраструктури. Держкомпанія "Укренерго" вимушено застосувала екстрені відключення електроенергії для стабілізації системи. Ситуація складна, енергетики намагаються ліквідувати наслідки, заявив голова українського Міненерго Герман Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній комбінований удар військ РФ одним із найпотужніших: було задіяно понад сотню ракет різних типів і близько сотні "Шахедів".

Літаки злітали з різних аеродромів на території РФ Фото: militarytimes.com

"Багато пошкоджень в енергетиці, де є відключення електрики тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. У всіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", — поінформував голова держави.

Зеленський згадав про необхідність роботи систем ППО разом з авіацією європейських сусідів України. Така єдність ефективно спрацювала на Близькому Сході під час ракетних ударів Ірану по Ізраїлю з 13 по 14 квітня 2024 року, але за час повномасштабної війни в Україні так і не була реалізована.

Після ракетної атаки росіяни запустили хвилю ударних дронів по Херсонській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях, розповідали у Повітряних силах України.

Росія застосувала понад сотню ракет під час ранкової атаки 26 серпня

Витратили мільйони? Як Росія поповнює запаси ракет

Кількість витрачених Росією грошей на ракетну і дронову атаку 26 серпня можна підрахувати лише приблизно. Якщо взяти за основу підрахунки видання Forbes, виходять такі суми:

ракета Х-101 — 13 млн доларів,

ракета морського базування "Калібр" — 6,5 млн доларів,

балістична ракета "Іскандер" — 3 млн доларів,

ракети Х-22 — 1 млн, Х-55 — 2 млн, Х-555 — 4 млн, Х-47 "Кинджал" — 15 млн доларів,

БПЛА "Шахед-136" — 50 тис. доларів.

Виходячи з цих приблизних підрахунків, імовірно, Росія витратила на ранкову атаку 26 серпня близько 5 млрд доларів на ракети і до 5 млн доларів — на дрони. Командування Повітряних сил не оприлюднило статистику випущених цілей до моменту публікації матеріалу.

Щодо вартості ракет "Калібр" є й інші відкриті дані. Російська "Вікіпедія" наводить цифри набагато менші: від 300 до 350 тис. доларів і до 500 тис. доларів для експортного варіанту. За оцінками Forbes, виходить, що "Калібр" утричі дорожчий за останню модифікацію американської крилатої ракети морського базування Tomahawk Block IV за 2 млн доларів.

Скласти приблизну й об'єктивну картину цін на російське озброєння складно через секретність експортних контрактів. Можна спробувати проаналізувати ціни всіх комплектуючих: двигуна, оболонки, системи наведення та інших, пояснює Фокусу колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов", авіаексперт Костянтин Криволап.

"Очевидно, якщо росіяни закуповують запчастини для ракет у Заходу, кінцевий виріб буде дорогим. Собівартість російського озброєння вища за європейське. У Євросоюзі виконують контракти з великими прибутками, а у росіян додана вартість втрачається через відсутність великого серійного виробництва. У РФ немає контрактів на 500-800 тисяч ракет. Не будемо забувати, що на кожній військовій поставці відмиваються гроші", — коментує фахівець.

Попередні прорахунки цін російських ракет часто виключають варіант виробництва частини комплектуючих у Росії, а не їх закупівлю. Західні електронні схеми давно стали невід'ємною частиною снарядів. У документі санкційної групи "Єрмака-Макфола" в червні 2023 року йшлося про те, що мікроелектроніку виробляють у США, Швейцарії, Німеччині та Японії. Частка Штатів становила понад 80% усього обсягу.

Балістичні ракети для комплексу "Іскандер" мають 32 типи іноземної електроніки, а "Кинджали" — майже 50. На яких умовах Росія отримує якісні компоненти для ракет достеменно невідомо. Як з'ясувало видання The Insider, у Сальвадорі розташований завод японсько-американської компанії Kyocera AVX, що виробляє танталові конденсатори з високою температурною стійкістю. У 2021 році чверть усіх поставок конденсаторів приходила в Росію прямо із Сальвадору, але зараз їх можуть везти через Китай.

За нафтовим бартером і контрактами: чим Росія платить за зброю

Американський Інститут вивчення війни у звіті від 27 липня 2024 року писав про успішний обмін озброєнням Росії, Ірану та Північної Кореї. Пхеньян передав Москві близько 4,8 мільйона боєприпасів, а Тегеран — безліч дронів-камікадзе "Шахед". Іранські БПЛА збираються і на об'єкті в особливій економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані, до 2025 року фахівці готуються виробити 6 000 апаратів.

Китай всіляко заперечує надсилання військової допомоги Росії, але в річному звіті Пентагону США йшлося, що китайські держпідприємства продавали армії РФ продукцію подвійного призначення. До списку входять стрілецька зброя, дрони, навігаційне обладнання та захисне спорядження. В обмін Росія може нарощувати експорт нафти в Китай за низькими цінами.

Часи бартерних розрахунків, як стверджує Костянтин Криволап, уже минули. Партнери воліють купувати російську зброю за контрактними цінами, що далеко не завжди вигідно Москві. Індія змусила агресора проводити операції зі значним зниженням курсу валют.

Стокгольмський міжнародний інститут проблем миру підрахував, що за останні десятиліття Москва забезпечила 65% закупівель зброї Нью-Делі, але після початку повномасштабного вторгнення в Україну структура закупівель змінилася.

"Хотіли росіяни розрахуватися рупіями, але індуси дали їм такий курс, що працювати з ними стало невигідно", — додав авіаексперт.

Точні мікросхеми для ракет Росія не зробить, а високошвидкісні та якісні плати Китай не зробить. Доводиться звертатися до Європи або Тайваню, але даних про постачання з останньої країни немає, запевняє фахівець.

Провідний економіст Центру міжнародних економічних зв'язків Китаю Чень Веньлін заявляв, що 2023 року Китай став великим експортером мікросхем. До цього КНР ввозила зазначену продукцію зі США, Японії та Південної Кореї щорічно на понад 400 млрд доларів.

У зв'язку з посиленням тиску Заходу Пекіну довелося налагодити власне виробництво. Тепер економіст каже, що мікросхеми поступово стають "головним товаром" у структурі експорту КНР.

"За ціною не постоїмо". Чи рахує Москва витрати на війну в Україні

Судячи з продовження масованих ракетних ударів і наступу окупантів на Донбасі, Москва особливо не дивиться на військові витрати під час повномасштабної війни в Україні. Президенту Володимиру Путіну важливо досягти поставлених цілей, включно з частковим зануренням України в блекаут, вважає полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Країни Азії та Близького Сходу давно перетворилися на хаби, через які РФ отримує високоточні елементи для ракет. А на прикладі відкриття заводів передових компаній у Сальвадорі можна зрозуміти, як підвищувалася економічна роль Китаю. Світові гіганти промисловості самі розмістили виробництво в країнах третього світу, а згодом виробники отримали доступ до нових технологій.

Прогнози української та західної розвідок про нестачу в Росії запасів ракет не відповідають реаліям. Російська оборонна промисловість адаптується до викликів, функціонує і створює нові види озброєнь, підсумував Селезньов.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок російської атаки вранці 26 серпня в житловий будинок влучив дрон "Шахед". Крім цього, у більшості районів міста відключили електрику та подачу води.

Фокус раніше писав про перше бойове застосування нового українського далекобійного озброєння "Паляниця". Ракета-дрон має атакувати на військових аеродромах носії коригованих авіабомб.