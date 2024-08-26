Обстрел на $5 млрд. Как Китай и Запад "помогли" РФ устроить одну из мощнейших атак по Украине

Войска РФ задействовали в утренней атаке по Украине более сотни различных дальнобойных ракет и дронов "Шахед". Украинские и западные разведки, вероятно, просчитались в прогнозах запасов вооружения у агрессора. Российская оборонная промышленность адаптируется к новым вызовам, говорят опрошенные Фокусом военные аналитики.

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Армия России утром 26 августа совершила массированную атаку по Украине с применением ракет разного типа: аэробаллистических "Кинжалов", морских "Калибров", баллистического вооружения, а также ударных БПЛА.

По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, взрывы раздавались в 15 областях, агрессор целился в объекты энергетической инфраструктуры. Госкомпания "Укрэнерго" вынужденно применила экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы. Ситуация сложная, энергетики пытаются ликвидировать последствия, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний комбинированный удар войск РФ одним из самых мощных: были задействованы свыше сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов".

Самолеты взлетали с разных аэродромов на территории РФ Фото: militarytimes.com

"Много повреждений в энергетике, где есть отключение электричества продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество вернем. Во всех городах и общинах, которые в этом нуждаются, должны сейчас открыться пункты несокрушимости", — проинформировал глава государства.

Зеленский вспомнил о необходимости работы систем ПВО вместе с авиацией европейских соседей Украины. Такое единство эффективно сработало на Ближнем Востоке во время ракетных ударов Ирана по Израилю с 13 по 14 апреля 2024 года, но за время полномасштабной войны в Украине так и не было реализовано.

После ракетной атаки россияне запустили волну ударных дронов по Херсонской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях, рассказывали в Воздушных силах Украины.

Россия применила более сотни ракет в ходе утренней атаки 26 августа

Потратили миллионы? Как Россия пополняет запасы ракет

Количество потраченных Россией денег на ракетную и дроновую атаку 26 августа можно подсчитать лишь примерно. Если взять за основу подсчеты издания Forbes, выходят следующие суммы:

ракета Х-101 — 13 млн долларов,

ракета морского базирования "Калибр" – 6,5 млн долларов,

баллистическая ракета "Искандер" – 3 млн долларов,

ракеты Х-22 — 1 млн, Х-55 — 2 млн, Х-555 — 4 млн, Х-47 "Кинжал" — 15 млн долларов,

БПЛА "Шахед-136"— 50 тыс. долларов.

Исходя из этих примерных подсчетов, вероятно, Россия потратила на утреннюю атаку 26 августа около 5 млрд долларов на ракеты и до 5 млн долларов — на дроны. Командование Воздушных сил не обнародовало статистику выпущенных целей к моменту публикации материала.

Касательно стоимости ракет "Калибр" имеются и другие открытые данные. Российская "Википедия" приводит цифры гораздо меньше: от 300 до 350 тыс. долларов и до 500 тыс. долларов для экспортного варианта. Следуя оценкам Forbes, получается, что "Калибр" в три раза дороже последней модификации американской крылатой ракеты морского базирования Tomahawk Block IV за 2 млн долларов.

Составить примерную и объективную картину цен на российское вооружение сложно ввиду секретности экспортные контрактов. Можно попытаться проанализировать цены всех комплектующих: двигателя, оболочки, системы наведения и прочих, поясняет Фокусу бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов", авиаэксперт Константин Криволап.

"Очевидно, если россияне закупают запчасти для ракет у Запада, конечное изделие будет дорогим. Себестоимость российского вооружения выше европейского. В Евросоюзе выполняют контракты с большими прибылями, а у россиян добавленная стоимость теряется из-за отсутствия большого серийного производства. У РФ нет контрактов на 500-800 тысяч ракет. Не будем забывать, что на каждой военной поставке отмываются деньги", — комментирует специалист.

Предварительные просчеты цен российских ракет часто исключают вариант производства части комплектующих в России, а не их закупку. Западные электронные схемы давно стали неотъемлемой частью снарядов. В документе санкционной группы "Ермака-Макфола" в июне 2023 года говорилось, что микроэлектроника производится в США, Швейцарии, Германии и Японии. Доля Штатов составляла более 80% всего объема.

Баллистические ракеты для комплекса "Искандер" имеют 32 типа иностранной электроники, а "Кинжалы" — почти 50. На каких условиях Россия получает качественные компоненты для ракет доподлинно неизвестно. Как выяснило издание The Insider, в Сальвадоре расположен завод японско-американской компании Kyocera AVX, производящий танталовые конденсаторы с высокой температурной устойчивостью. В 2021 году четверть всех поставок конденсаторов приходила в Россию прямо из Сальвадора, но сейчас их могут везти через Китай.

По нефтяному бартеру и контрактам: чем Россия платит за оружие

Американский Институт изучения войны в отчете от 27 июля 2024 года писал об успешном обмене вооружением России, Ирана и Северной Кореи. Пхеньян передал Москве около 4,8 миллиона боеприпасов, а Тегеран — множество дронов-камикадзе "Шахед". Иранские БПЛА собираются и на объекте в особой экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане, к 2025 году специалисты готовятся произвести 6 000 аппаратов.

Китай всячески отрицает отправку военной помощи России, но в годовом отчете Пентагона США говорилось, что китайские госпредприятия продавали армии РФ продукцию двойного назначения. В список входят стрелковое оружие, дроны, навигационное оборудование и защитное снаряжение. В обмен Россия может наращивать экспорт нефти в Китай по низким ценам.

Времена бартерных расчетов, как утверждает Константин Криволап, уже прошли. Партнеры предпочитают покупать российское оружие по контрактным ценам, что далеко не всегда выгодно Москве. Индия заставила агрессора проводить сделки со значительным понижением курса валют.

Стокгольмский международный институт проблем мира подсчитал, что за последние десятилетия Москва обеспечила 65% закупок оружия Нью-Дели, но после начала полномасштабного вторжения в Украину структура закупок изменилась.

"Хотели россияне рассчитаться рупиями, но индусы дали им такой курс, что работать с ними стало невыгодно", — добавил авиаэксперт.

Точные микросхемы для ракет Россия не произведет, а высокоскоростные и качественные платы Китай не сделает. Приходится обращаться к Европе или Тайваню, но данных о поставках из последней страны нет, заверяет специалист.

Ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая Чэнь Вэньлин заявлял, что в 2023 году Китай стал крупным экспортером микросхем. До этого КНР ввозила указанную продукцию из США, Японии и Южной Кореи ежегодно на более чем 400 млрд долларом.

В связи с усилением давления Запада Пекину пришлось наладить собственное производство. Теперь экономист говорит, что микросхемы постепенно становятся "главным товаром" в структуре экспорта КНР.

"За ценой не постоим". Считает ли Москва затраты на войну в Украине

Судя по продолжению массированных ракетных ударов и наступлению оккупантов на Донбассе, Москва особо не смотрит на военные затраты в ходе полномасштабной войны в Украине. Президенту Владимиру Путину важно достичь поставленные цели, включая частичное погружение Украины в блэкаут, считает полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Страны Азии и Ближнего Востока давно превратились в хабы, через которые РФ получает высокоточные элементы для ракет. А на примере открытия заводов передовых компаний в Сальвадоре можно понять, как повышалась экономическая роль Китая. Мировые гиганты промышленности сами разместили производство в странах третьего мира, а со временем производители получили доступ к новым технологиям.

Прогнозы украинской и западной разведок о нехватке у России запасов ракет, не соответствуют реалиям. Российская оборонная промышленность адаптируется к вызовам, функционирует и создает новые виды вооружений, заключил Селезнев.

Напомним, в Луцке в результате российской атаки утром 26 августа в жилой дом попал дрон "Шахед". Кроме этого, в большинстве районов города отключили электричество и подачу воды.

Фокус ранее писал о первом боевом применении нового украинского дальнобойного вооружения "Паляниця". Ракета-дрон должна атаковать на военных аэродромах носители корректируемых авиабомб.