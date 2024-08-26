Запад должен снять ограничения: Путин намерен погрузить Украину в полный блэкаут, — Welt

Тактика российских оккупантов не меняется уже более 2 лет, пишут журналисты. Противник наносит удары по энергетической инфраструктуре, тем самым делая ставку на истощение. В связи с этим союзникам необходимо изменить позицию по ограничениям для Украины.

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26 августа Россия нанесла один из самых массированных за время полномасштабной войны ударов и под прицелом оказалась энергетическая инфраструктура. Глава Кремля Владимир Путин может пытаться добиться полного блэкаута Украины. Об этом говорится в материале Welt.

Российский президент намерен завалить Украину бомбами и такая тактика ударов по энергетической инфраструктуре не меняется более 2 лет. Утром понедельника был зафиксирован один из самых массированных обстрелов за время противостояния.

ВС РФ использовали сотни беспилотников и ракет для того, чтобы поразить распределительные станции. Крылатые ракеты также пытались атаковать дамбу вокруг водохранилища в Киеве, разрушение которой привело бы к глобальной катастрофе.

Украинское правительство уже сообщало, вспоминают журналисты, что за первое полугодие оккупанты уже уничтожили половину энергетических мощностей Украины и это привело к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране. Убытки составляют 14 миллиардов евро.

При этом в Welt продолжают, что на кону сегодня стоит гораздо больше, чем просто деньги, ведь противник делает ставку на истощение. Удары ВС РФ уничтожают средства для существования гражданского населения и если это продолжится зимой, тогда миллионы людей могут столкнуться с более глобальными последствиями.

В Европе также начали готовиться к этому, ведь суровая зима приведет к очередному потоку беженцев, поэтому в немецких округах безопасности считают, что в их собственных интересах остановить российский энергетический террор.

"Реальность такова, что у Украины мало что есть, чтобы противостоять массированным волнам российских атак с помощью беспилотников и чрезвычайно быстрых ракет, таких как "Кинжал". Это также связано с тем, что западные сторонники поставили слишком мало систем противовоздушной обороны, чтобы хоть как-то приблизиться к комплексной защите страны", — говорится в сообщении.

Авторы материала продолжают, что Запад обязан разрешить Киеву наносить удары по военным объектам РФ с помощью дальнобойного оружия. Речь про аэродромы, где базируются истребители и размещаются склады с ракетами. Если партнеры изменят свою позицию, тогда у Украины будет шанс защитить себя и обстрел, который был зафиксирован 26 августа, сильный аргумент влияния на союзников, подытожили в Welt.

Напомним, 26 августа РФ применила свыше сотни ракет и дронов и это была самая массированная атака по Украине за время полномасштабной войны. Оккупанты нанесли удары по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, заявил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Также Владимир Зеленский заявил о многих повреждениях в энергетике после обстрела ВС РФ. По его словам, всюду продолжаются восстановительные работы, в ряде регионов открывают Пункты несокрушимости. В связи с этим украинский президент призвал партнеров снять ограничения в дальнобойности.