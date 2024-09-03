Вашингтон ищет новые оправдания: запрет США на удары по России сильно вредит Украине, — СМИ

Украинские власти хотят добиться от Белого дома и Пентагона ответа, почему одни так называемые "красные линии" можно не соблюдать, а другие сильно контролируются. У Владимира Зеленского на следующей неделе может быть последний шанс на то, чтобы переубедить Джо Байдена.

Related video

Ограничения со стороны Соединенных Штатов Америки на удары по российской территории сильно вредят Украине. В администрации Белого дома продолжают искать новые оправдания. Об этом говорится в материале The Economist.

Авторы материала отметили, что разочарование Киева ежедневно лишь увеличивается, ведь Вашингтон по-прежнему не позволяет наносить удары по территории страны-агрессора. Москва же продолжает терроризировать мирные города Украины массированными ударами.

Несмотря на это Киев сдаваться не собирается и продолжает добиваться снятия запретов со стороны американских партнеров.

"Их миссия (украинских властей. — Ред.) — прямой ответ на меняющиеся оправдания, исходящие из Пентагона и от чиновников по национальной безопасности, о том, почему ограничения должны сохраняться, в то время как другие предполагаемые красные линии стали размытыми до невидимости", — говорится в сообщении.

В мае этого года в Белом доме сняли одно из ограничений, ведь РФ начала наступление в Харьковской области. Для того, чтобы сдержать оккупантов партнеры разрешили украинцам бить по объектам противника, который тот используется для подготовки к атакам.

В основном запрет на использование американского оружия в России объяснялся Вашингтоном тем, что это может привести к эскалации и ответу со стороны Кремля. Это якобы повлекло бы за собой еще большие последствия, однако журналисты пишут, что такой аргумент все больше натянут.

А вот анонимные чиновники из США предположили, что такая позиция администрации президента связана с тем, чтобы не ставить под угрозу возможную "перезагрузку" отношений с Москвой в будущем. Также существует мнение, что смена позиции якобы никак не изменит стратегической картины. В то же время, аналитики подсчитали, что если Украина получит разрешения на удары ракетами Atacms по России, тогда могут пострадать 250 военных объектов противника, среди которых 17 — аэродромы.

Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес убежден, что США просто постоянно ищут оправдания, которые являются абсолютно размытыми и вводят в заблуждение.

У украинского президента Владимира Зеленского вскоре будет последний шанс для того, чтобы переубедить администрацию Джо Байдена, пока тот еще находится на должности главы государства. Произойдет это в рамках ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, 29 августа сообщалось, что сотни российских военных объектов остаются на расстоянии поражения ракетами ATACMS, о чем говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики создали специальную интерактивную карту военных объектов на территории РФ, чтобы показать, как запреты США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной российской военной инфраструктуре.

26 августа сообщалось, что российский президент Владимир Путин намерен погрузить Украину в полный блэкаут, поэтому Запад должен снять ограничения для Киева. Тактика российских оккупантов не меняется уже более 2 лет, пишут журналисты WP. Противник наносит удары по энергетической инфраструктуре, тем самым делая ставку на истощение. В связи с этим союзникам необходимо изменить позицию по ограничениям для Украины.