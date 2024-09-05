Стоять на місці шість днів: ЗСУ спинили просування РФ під Покровськом, — Сирський

Підрозділи ЗС РФ протягом майже тижня не мають успіхів на Покровському напрямку, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал заявив, що це результат Курської операції, на яку відреагувало російське командування.

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Українське командування добилось цілей, поставлених при плануванні прориву в Курській області. Серед іншого, вдалось зупинити просування ЗС РФ на Покровському напрямку. Росіяни стоять під Покровськом шість днів поспіль і не мають жодних територіальних здобутків. Про бої на Донбасі та успіхи Сил оборони головнокомандувач Олександр Сирський розповів CNN.

Сирський заявив, що командування ЗСУ ставило перед собою сім завдань, враховуючи при цьому, що ЗС РФ були готові атакувати Сумську область. Генерал перелічив ці завдання: захиститись від наступу з-під Курська, примусити перекинути сили РФ на нові місця боїв, створити зону безпеки біля кордону, захиститись від обстрілів по цивільних об'єктах, захопити полонених для обміну та підняти моральний дух війська та українських громадян. На думку командувача, операція проходить вдало. Про успіх, серед іншого, свідчить те, що росіяни зняли з фронту десятки тисяч солдатів і відправили їх в Курську область. Через це протягом майже тижня ворог не має успіхів під Покровськом, сказав він журналістам.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", — заявив Сирський.

Зі слів генерала, командування ЗС РФ перекинуло під Курськ кращі десантно-штурмові підрозділи. До того ж з лінії фронту забрали частини, без яких ворог не зможе маневрувати, розгортати підкріплення. Крім того, зменшилась кількість артилерійських обстрілів та загальна інтенсивність боїв, зауважив військовий. Також він пояснив CNN, що Україна не може змагатись з РФ за кількістю танків, БМП, ракет, снарядів, авіації, БПЛА, солдатів. З цих причин українці змушені діяти "розумніше та ефективніше".

Бої на сході — ситуація під Покровськом 5 вересня

У звіті Генштабу станом на 16:00 5 вересня вказано, що під Покровськом ЗС РФ атакували 27 разів, під Торецьком — 11 разів, під Кураховим — 23 разів. Останні суттєві зміни лінії боїв на даному відтинку, які зафіксували аналітики проєкту DeepState відбулись 31 серпня.

Бої на сході — ситуація під Покровськом 31 серпня Фото: DeepState Бої на сході — ситуація під Покровськом 4 вересня Фото: DeepState

Нагадуємо, опитування компанії "Левада-Центр" показало рівень стурбованості росіян подіями в Курській області. Тим часом агентство Reuters отримало інформацію, що Україна отримає від США далекобійні ракети і дозвіл бити ними по певних військових цілях.