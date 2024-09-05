"Вони не зупиняться": Зеленський назвав причину проведення операції в Курській області

За словами президента, у Києва були дані від розвідки про те, що Москва має намір створити так звану буферну зону в українських прикордонних регіонах. Спочатку окупанти намагалися провернути цей план на Харківщині, а далі хотіли переміститися на північ.

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Україна очікувала на далекобійну зброю від міжнародних партнерів, однак вона в результаті була лише в малій комплектації. У результаті нестача і призвела до того, що почалася операція ЗСУ в Курській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

За його словами, брак озброєння змушує кожну секунду думати про те, яка є альтернатива в України. Це і призвело до початку наступу в російському регіоні і ця операція, вважає президент, є успішною.

"У нас не вистачало цих засобів, не дуже багато далекобійних ракет і снарядів. У нас було розуміння від наших розвідок, що Росія планує робити цю буферну зону. Відкрито Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону, вглиб нашої держави. Ми зрозуміли, що вони не зупиняться, вони зробили прорив на Харківщині. Слава богу, ми там змогли їх зупинити і не дали їм окупувати Харків", — заявив Володимир Зеленський.

Україна також отримувала сигнали про те, що росіяни можуть почати подібні дії на півночі — у Сумській та Чернігівській областях, тож Київ зіткнувся із серйозними викликами, як розповів президент. Від своїх планів Кремль не мав наміру відмовлятися, звідси і з'явилася ідея про прорив кордону.

"Для нас це був би дуже серйозний виклик. Вони не відмовилися від цих планів. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно провести відповідну операцію. Щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський розповів про плани на Курську область. Українське командування не буде оприлюднювати деталі майбутніх планів щодо наступу в Курській області, заявив президент Володимир Зеленський. Провальний наступ у 2023 році стався саме тому, що його занадто сильно "рекламували" і не було секретності.

Також глава держави розповів, скільки військових перекинула РФ у Курську область. За словами Володимира Зеленського, кількість особового складу ЗС РФ на Покровському напрямку не зазнала значного скорочення.