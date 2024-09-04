"Превентивний удар": Зеленський розповів, скільки військових перекинула РФ в Курську область

За словами президента України, кількість особового складу ЗС РФ на Покровському напрямку не зазнала значного скорочення.

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Росія перекинула з України в Курську область 60 тисяч військовослужбовців. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента України, однією з цілей прориву в Курську область було змусити Москву відвести свої війська з-за 600-мильної лінії фронту в Україні, зокрема на сході.

Зеленський сказав журналістам, що Росія перекинула 60 000 військовослужбовців до Курська з України.

Водночас глава держави уточнив, що кількість особового складу ЗС РФ на Покровському напрямку не зазнала значного скорочення.

Президент України також підкреслив, що не може говорити, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території, але наголосив, що українцям не потрібна російська земля.

"Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо приносити туди наш український спосіб життя", — зазначив Зеленський.

Він також пояснив, що прорив ЗСУ в Курській області — це "превентивний удар", щоб не дати росіянам створити буферну зону вздовж українського кордону.

Нагадаємо, 3 вересня Володимир Зеленський розповів про плани України на Курську область.

1 вересня аналітики ISW у своєму звіті зазначили, що російські війська перекинули кілька підрозділів з Покровського напрямку в Курську область.