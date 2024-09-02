"Дійдемо до Москви": боєць "Сторм" розповів про перший прорив в Курській області, — BBC

Українські військові готові продовжувати рух вглиб Курської області, написали журналісти. Командир з 22-ї механізованої бригади пояснив, що хвилюється за бійців, які беруть участь у прориві.

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22-га механізована бригада ЗСУ брала участь у першому прориві в Курську область. Водночас російські солдати, яких вони зустрічали у боях, під час зустрічі з українськими військовими поводились по-різному. Хтось добровільно складав зброю, хтось — ні. Про деякі деталі боїв на Курщині і про подальші плани Генштабу командир із позивним "Сторм" розповів BBC.

Журналісти відвідали тренувальний табір ЗСУ у Чернігівській області, у якому мобілізовані українці проходили військову підготовку. Їм вдалось поспілкуватися з командиром із 22-ї механізованої бригади: імені не назвали, зазначили лише позивний — "Сторм". "Сторм" — українець із п'ятьма дітьми та п'ятьма вищими освітами, ідеться у статті. Він розповів про участь бригади у перших боях під час прориву в Курській області. З його слів, бійці 22-ї бригади були передовим загоном. Після того, як вони отримали наказ рухатись вперед, вони пройшли вглиб чужої території і були сутички з підрозділами ЗС РФ. Коли росіяни опирались українським бійцям, то їх знешкоджували, пояснив "Сторм". Якщо ж спротиву не було, то ворогів брали у полон.

"Я переживав за себе, за свою групу, за своїх бійців, за всіх", — почули журналісти.

"Сторм" не відкрив медійникам якихось деталей подальших планів командування щодо Курщини. Військовий запевнив, що бійці налаштовані воювати далі та готові йти вглиб російської території та дістати до столиці. Він згадав про відчуття, коли опинився на території РФ: почувався чужоземцем, "не у себе вдома", також було відчуття страху за побратимів.

"Якщо нам скажуть рухатися вперед, ми будемо рухатись вперед. Якщо скажуть відступити, ми відступимо. Якщо буде наказ, ми можемо дійти до Москви", — заявив командир з 22-ї механізованої бригади ЗСУ.

Прорив в Курській області станом на 2 вересня

Зазначимо, наступ ЗСУ в Курській області почався 6 серпня і триває майже місяць. Згідно з одним із останніх звітів головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Україна контролює 1 250 кв. км російської території і 95 населених пунктів. На карті DeepState бачимо, що місцевість, де точаться бої, простягається по обидва боки від міста Суджа. Також є плацдарм площею 11,35 кв. км біля села Тьоткине.

Прорив в Курській області - ситуація станом на 2 вересня DeepState Фото: DeepState

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 29 серпня повідомили, що ЗСУ сповільнили просування в Курській області. Вони зауважили, що причиною цього може бути намагання закріпитися на підконтрольній території. Крім того, була спроба нового прориву на територію РФ, цього разу — у Бєлгородській області біля села Журавлівка.

Нагадуємо, 29 серпня ЦРУ попередило про нові плани президента РФ Володимира Путіна щодо прориву України в Курській області. Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров ще раз згадав про Курськ та про умови, за яких росіяни допустять думку про мирні перемовини з українцями.