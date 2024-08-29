"Чекає важка боротьба": Путін планує контрнаступ на Курську область, — ЦРУ

Заступник ЦРУ Девід Коен заявив, що Путіну доведеться визнати факт лінії фронту на його території та зіткнутись з думкою суспільства про втрату частини території.

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Президент Росії Володимир Путін планує здійснити контрнаступ для повернення території Курської області, яка знаходиться під контролем українських Сил оборони. На росіян чекає "важкий бій", пише Reuters з посиланням на заступника директора ЦРУ Девіда Коена.

"Ми можемо бути впевнені, що Путін зробить контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію", — сказав Коен.

Він додав, що Володимиру Путіну "доведеться не тільки визнати той факт, що тепер на території Росії проходить лінія фронту, з якою йому доведеться мати справу, а й зіткнутися з думкою у власному суспільстві, що вони втратили частину російської території". Девід Коен додав, що в майбутньому успіх України в Курську "може трохи змінити динаміку" конфлікту.

Нагадаємо, що через півтора тижня після початку прориву в Курській області українське командування доповіло про контроль над 1 250 кв. км російської території. Окрім цього, вдалось дістатись до 100 населених пунктів. Також в полон взяли 594 російських військових, заявив командувач.

Згодом президент Володимир Зеленський пояснив цілі спецоперації в Курській області. За його словами, мета рейду в Курській області — не тільки показати реальність сили Кремля, а й продемонструвати, що для Володимира Путіна окупація України важливіша за захист власного населення.

Зазначимо, що командування ЗС РФ через прорив в Курській області вирішило забрати частину підрозділів, які воюють на південному відтинку фронту в Україні. В цілому проти українців на Курщині воює 30 тисяч російських військових.