"Ждет тяжелая борьба": Путин планирует контрнаступление на Курскую область, — ЦРУ

Заместитель ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Путину придется признать факт линии фронта на его территории и столкнуться с мнением общества о потере части территории.

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Президент России Владимир Путин планирует совершить контрнаступление для возвращения территории Курской области, которая находится под контролем украинских сил обороны. Российских ждет "трудный бой", пишет Reuters со ссылкой на заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна.

"Мы можем быть уверены, что Путин сделает контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию", — сказал Коэн.

Он добавил, что Владимиру Путину "придется не только признать тот факт, что теперь на территории России проходит линия фронта, с которой ему придется столкнуться, но и столкнуться с мнением в собственном обществе, что они потеряли часть российской территории". Дэвид Коэн добавил, что в будущем успех Украины в Курске "может немного изменить динамику" конфликта.

Напомним, что через полторы недели после начала прорыва в Курской области украинское командование доложило о контроле над 1250 кв. км русской территории. Кроме этого, удалось добраться до 100 населенных пунктов. Также в плен взяли 594 российских военных, заявил командующий.

Затем президент Владимир Зеленский объяснил целые спецоперации в Курской области. По его словам, цель рейда в Курской области — не только показать реальность силы Кремля, но и продемонстрировать, что для Владимира Путина оккупация Украины важнее защиты собственного населения.

Отметим, что командование ВС РФ из-за прорыва в Курской области решило забрать часть подразделений, воюющих на южном отрезке фронта в Украине. В целом против украинцев в Курской области воюет 30 тысяч российских военных.