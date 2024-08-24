Не для того, чтобы "разыграть карты": Зеленский объяснил цели спецоперации в Курской области

Одна из целей рейда в Курской области — показать реальность силы Кремля и продемонстрировать, что для Владимира Путина дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения.

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Операция ВСУ в Курской области идет по плану, и она стала превентивным ударом для остановки ВС РФ на севере Украины. О ходе боевых действий на территории РФ впервые развернуто рассказал президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга по случаю Дня Независимости.

По его словам, операция на Курщине сложная, но важно, что она идет по плану Украины и имеет несколько существенных резльтатов, о которых пока нельзя говорить.

"Прежде всего — это обменный фонд. Он пополняется", — сказал президент.

Он отметил, что благодаря операции ВСУ Украина предотвратила окружение части Сумской области и планам России захватить город Сумы и возразил, что цель наступления на Курщину заключалась в том, чтобы "разыграть карты" для переговоров.

"Кто-то сейчас говорит о буферной зоне, кто-то говорил о том, что мы разыгрываем карту для диалога. Какого диалога? Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и к окончанию войны. И всех пригласили на площадку саммита мира", — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что одна из целей спецоперации в Курской области — показать реальность силы Кремля.

"Одна из целей этой операции — показать реальность, кто такой Путин, и те государства, которые еще не поняли, чего он пришел с оккупацией на территорию нашего государства, думаю, что они уже поняли. И показать, что для него дороже: оккупация территории Украины или защита своего населения", — отметил он.

Зеленский отметил, завершение войны возможно только при условии восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии со стороны России.

"Что касается всех целей операции, мы верим, что они будут достигнуты. Их больше, чем те, о которых я вам сказал публично. Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего, и времени. Но, если у нас это не получится. Если партнеры "посыплются" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства", — сказал президент.

Напомним, что польский президент Анджей Дуда пообещал стать "гарантом" выхода ВС РФ с территории Украины. В то же время он заявил, что Россия должна понимать, что "тот, кто мечом воюет, от меча погибает".