Дуда назвал условие, при котором попросит Зеленского не ликвидировать бойцов ВС РФ (видео)

Польский президент пообещал стать "гарантом" выхода российских войск с территории Украины, если те покинут украинские регионы. В то же время он заявил, что Россия должна понимать, что "тот, кто мечом воюет, от меча погибает".

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Война России против Украины в ближайшем будущем должна закончиться. В этом убежден президент Польши Анджей Дуда. Об этом он заявил в Киеве во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины в субботу, 24 августа.

По его словам, Украина сможет отстоять свою свободу.

"Я не имел и не имею ни малейшего сомнения, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из темноты войны, на руинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир", — сказал польский президент.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните Дуда прокомментировал операцию ВСУ в Курской области.

"Когда кто-то нападает на кого-то, будет избит и будет иметь потери. Глуп тот, кто не принимает этого во внимание. Если российским военным наконец позволят вернуться домой, и они начнут выходить из Украины, если будет так, что украинское войско будет тогда атаковать, то я первый позвоню президенту Зеленскому и скажу: "Не бомбардируйте их, они уходят". Я могу обещать это российским солдатам", — сказал Анджей Дуда.

В ответ Зеленский пошутил, что может быть занят в этот момент и не сможет ответить на звонок. Однако Дуда добавил, что продолжит звонить, пока не донесет своего мнения.

"Но пока Россия атакует Украину на войне, которую сама начала, то должна принимать во внимание, что тот, кто мечом воюет, от меча погибает", — подчеркнул польский президент.

Напомним, последний раз Анджей Дуда был в Украине 9 июля 2023 года. Тогда он вместе с Владимиром Зеленским приняли участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии и чествования памяти жертв Второй мировой войны.

24 августа президент Владимир Зеленский сообщил об успешном боевом применении отечественной разработки — ракеты-дрона "Паляница".