Дуда назвав умову, за якої попросить Зеленського не ліквідовувати бійців ЗС РФ (відео)

Польський президент пообіцяв стати "гарантом" виходу російських військ з території України, якщо ті покинуть українські регіони. Водночас він заявив, що Росія має розуміти, що "той, хто мечем воює, від меча гине".

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Війна Росії проти України у найближчому майбутньому має закінчитися. У цьому переконаний президент Польщі Анджей Дуда. Про це він заявив у Києві під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у суботу, 24 серпня.

За його словами, Україна зможе відстояти свою свободу.

"Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", — сказав польський президент.

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністркою Литви Інґрідою Шимоніте Дуда прокоментував операцію ЗСУ в Курській області.

"Коли хтось нападає на когось, буде побитий і буде мати втрати. Нерозумний той, хто не бере цього до уваги. Якщо російським військовим нарешті дозволять повернутися додому, і вони почнуть виходити з України, якщо буде так, що українське військо буде тоді атакувати, то я перший подзвоню президенту Зеленському і скажу: "Не бомбардуйте їх, вони ідуть геть". Я можу обіцяти це російським солдатам", — сказав Анджей Дуда.

У відповідь Зеленський пожартував, що може бути зайнятий в цей момент і не зможе відповісти на дзвінок. Однак Дуда додав, що продовжить телефонувати, доки не донесе своєї думки.

"Але поки Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, що то той, хто мечем воює, від меча гине", — наголосив польський президент.

Нагадаємо, востаннє Анджей Дуда був в Україні 9 липня 2023 року. Тоді він разом з Володимиром Зеленським взяли участь у заходах з нагоди 80-х роковин Волинської трагедії та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.

24 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про успішне бойове застосування вітчизняної розробки — ракети-дрона "Паляниця".