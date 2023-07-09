Річниця Волинської трагедії: Зеленський і Дуда відвідали костел у Луцьку (фото)

Президент України та польський лідер візьмуть участь у заходах з увічнення пам'яті жертв Другої світової війни та 80-х роковин Волинської трагедії.

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Президент Володимир Зеленський і польський лідер Анджей Дуда 9 липня прибули до костелу святих Петра і Павла в Луцьку. Голови держав візьмуть участь у заходах з нагоди 80-х роковин Волинської трагедії та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Про це повідомляють журналісти "Суспільного".

Зазначається, що візит президентів не було раніше анонсовано, проте напередодні ввечері в міській раді повідомили, що рух транспорту вулицями Старого міста, де розташований костел, буде перекрито.

"У Луцьку з вечора 8 липня і до 17-ї години 9 липня буде перекрито рух транспорту на вулицях Кафедральна, Плитниця, Братковського, площі перед Луцьким замком", — повідомили в міській раді.

На момент публікації Зеленський і Дуда присутні на месі в костелі Петра і Павла. Також на богослужіння прибув предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній та інші архієреї ПЦУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Під час зустрічі на найвищому рівні голови держав обговорили питання щодо "зернової угоди", обміну полоненими, членства України в НАТО та її післявоєнної відбудови.

8 липня Зеленський заявив, що п'ять командирів захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі повертаються з Туреччини в Україну. Серед них — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега.