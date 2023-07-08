З Туреччини в Україну повертаються командири захисників Маріуполя, — Зеленський (відео)

Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега близько року перебували на території Туреччини. Вони мали залишатися там до кінця війни з РФ.

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П'ять командирів захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі повертаються з Туреччини додому. Про це 8 липня заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті зможуть побачити рідних і близьких.

"Повертаємося додому з Туреччини і повертаємося додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть з рідними. Слава Україні!" — написав Зеленський.

Також глава держави поділився відео, на якому він зустрічає українських військових, які перебували в Туреччині трохи менше року.

Командири захисників "Азовсталі" повертаються додому

Командири захисників "Азовсталі" повертаються додому

Командири захисників "Азовсталі" перебували в Туреччині близько року

Нагадаємо, що у вересні 2022 року ЗМІ повідомляли, що в рамках останнього обміну полоненими, під час якого вдалося повернути додому багатьох захисників "Азовсталі", російській стороні віддали народного депутата і лідера опозиційної платформи "За життя" Віктора Медведчука.

Зазначимо, що серед них були командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар і командир 36-ї бригади морпіхів Сергій "Волина" Волинський.

Потім президент Зеленський повідомив, що звільнені командири "Азова" не зможуть повернутися додому до кінця війни.

"Україна домовилася з Туреччиною — я говорив про це з президентом Ердоганом, що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть у цілковитій безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини до кінця війни", — заявив тоді Зеленський.

Нагадаємо, що 27 червня захисник Азовсталі Денис "Редіс" Прокопенко відзначив свій 32-й день народження. В Офісі президента зазначили, що Україна поважає своїх героїв, які продемонстрували честь, вірність і міцність. Побратими згадали, що Прокопенко пройшов шлях від рядового солдата і завжди був справжнім лідером.

Крім того, 5 липня повідомлялося, що у захисника "Азовсталі" Паламара "Калини" народилася донька. Дівчинку назвали Квітослава. У сім'ї Антоніни та Святослава Паламарів це вже друга дитина.

Також 6 липня в ОП зазначили, що Україна звільнила з російського полону 45 осіб. Серед героїв, які повернулися додому, — захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також військові з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Також Україні вдалося повернути двох дітей, незаконно вивезених на територію Росії.