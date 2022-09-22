Звільнені командири "Азова" не зможуть повернутися додому до кінця війни, – Зеленський

П'ятеро бойових командирів поспілкувалися по відеозв'язку з президентом України. До кінця бойових дій у країні вони будуть у Туреччині під протекцією Ердогана.

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Вчора, 21 вересня, з російського полону вдалося звільнити п'ятьох українських бойових командирів, які до останнього захищали зі своїми людьми обложений завод "Азовсталь". Вони поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком по відеозв'язку. Відео розмови розміщено у соцмережах глави держави.

Як стало відомо, з полону на особливих умовах повернулися:

Денис "Редіс" Прокопенко, командир "Азова";

Святослав "Калина" Паламар, заступник командира "Азова";

Олег Хоменко, старший офіцер "Азова";

Сергій "Волина" Волинський, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Денис Шлега, командира 12-ої бригади НГУ.

Денис Прокопенко, звернувшись до Зеленського, повідомив, що стан здоров'я у звільнених є задовільний. Він також подякував команді президента за проведений обмін полоненими.

Святослав Паламар, зі свого боку, звернувся зі словами подяки всім українським військовим, які продовжують сьогодні захищати Україну від ворога.

Командири під протекцією Ердогана

Володимир Зеленський також розповів, що п'ять командирів було звільнено на 55 російських окупантів. До кінця війни вони будуть перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Україна домовилася з Туреччиною — я говорив про це з президентом Ердоганом, що п'ять наших командирів, які звільняються з полону, будуть знаходитися в повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини до кінця війни", — прокоментував глава держави.

Він також підкреслив, що у сімей буде можливість бачитися зі звільненими захисниками.

Процес обміну п'ятьох командирів виявився дуже складним, також зазначив президент.

Нагадаємо, 21 вересня пізно ввечері стало відомо, що Україна провела обмін полоненими з Росією, звільнивши з полону 215 людей. 200 українців повернулися додому в обмін на кума президента РФ Віктора Медведчука. Серед звільнених — військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, трошники, митники та цивільні люди.

В Україну також повернулися українська парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" та український захисник Михайло Діанов, фотографії з яким облетіли весь світ.