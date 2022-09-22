Повернення захисників "Азовсталі": у СБУ та Офісі президента розкрили деталі обміну полоненими

За словами глави Офісу президента України, обмін проводився у кілька етапів. У СБУ заявили, що РФ погодилася поміняти на Медведчука 200 осіб.

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про деталі обміну Віктора Медведчука на українських військових. За його словами, із 215 полонених, які врятувалися з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на українського політика, звинуваченого у державній зраді. Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Telegram.

Малюк заявив, що Віктор Медведчук є задокументованим державним зрадником. Його вина повністю задокументована Службою безпеки.

"Крім того, під час роботи у справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та отримали велику кількість важливої інформації, яка використовується у контррозвідувальних заходах", — сказав Малюк.

Також голова СБУ заявив, що обмін Медведчука не заважає розгляду справ у суді. Він додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

[ + – ] Військовополонені повернулися додому

Крім того, прокоментував звільнення українських військовополонених та голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram. Він заявив, що обмін проводився у кілька етапів. Він підтвердив, що вдалося повернути 215 людей.

"Це військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, трошники, митники, цивільні... Серед них – офіцери, командири, Герої України, захисники "Азовсталі" та вагітні військові", — написав Єрмак.

Також він наголосив, що серед звільнених людей є 10 іноземців, які воювали за Україну. Їм у полоні загрожували смертю.

"Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який уже дав усі можливі свідчення слідству. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу", — написав Єрмак.

Він заявив, що це був складний процес.

Раніше ЗМІ стверджували, що полонених захисників "Азовсталі" обміняли на Віктора Медведчука. Серед військовополонених, що повернулися додому, командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар і командир 36-ї бригади морпіхів Сергій "Волина" Волинський.

Раніше Фокус повідомляв, що українських військовополонених із "Азовсталі" повернули додому. В Україну також повернули воїна 36-ї бригади Михайла Діанова та голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна.