Возвращение защитников "Азовстали": в СБУ и Офисе президента раскрыли детали обмена пленными

По словам главы Офиса президента Украины, обмен проводился в несколько этапов. В СБУ же заявили, что РФ согласилась поменять на Медведчука 200 человек.

Related video

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о деталях обмена Виктора Медведчука на украинских военных. По его словам, из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на украинского политика, обвиненного в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

Малюк заявил, что Виктор Медведчук представляет собой задокументированного государственного предателя. Его вина полностью задокументирована Службой безопасности.

"Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях", — сказал Малюк.

Также глава СБУ заявил, что обмен Медведчука не мешает рассмотрению его дел в суде. Он добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

[ + – ] Военнопленные вернулись домой

Кроме того, прокомментировал освобождение украинских военнопленных и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. Он заявил, что обмен проводился в несколько этапов. Он подтвердил, что удалось вернуть 215 человек.

"Это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, трошники, таможенники, гражданские… Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники "Азовстали" и беременные военные", — написал Ермак.

Также он отметил, что среди освобожденных людей есть 10 иностранцев, которые воевали за Украину. Им в плену угрожали смертью.

"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса", — написал Ермак.

Он заявил, что это был сложный процесс.

Ранее СМИ утверждали, что пленных защитников "Азовстали" обменяли на Виктора Медведчука. Среди вернувшихся домой военнопленных командир полка "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламар и командир 36-й бригады морпехов Сергей "Волына" Волынский.

Ранее Фокус сообщал, что украинских военнопленных из "Азовстали" вернули домой. В Украину также вернули воина 36-й бригады Михаила Дианова и главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.