Пленных защитников "Азовстали" обменяли на Виктора Медведчука, — СМИ

В СМИ предположили, что в рамках обмена на территории РФ могли выпустить близкого друга Владимира Путина и народного депутата Украины Виктора Медведчука.

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В рамках последнего обмена пленными, входе которого удалось вернуть домой многих защитников "Азовстали" домой, российской стороне был отдан народный депутат и лидер оппозиционной платформе "За жизнь" Виктор Медведчук. По крайней мере, об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

[ + – ] Виктор Медведчук

Отметим, что ранее о возможном обмене Медведчука писало издание Al Arabiya. Отметим, что ранее РФ отказывалась менять военнопленных на Медведчука, поскольку у него украинское гражданство.

После заявлений в СМИ Служба безопасности Украины официально подтвердила, что пленных обменяли на Виктора Медведчука. Это же затем подтвердил и президент Украины Владимри Зеленский.

Также сообщается, что среди вернувшихся домой военнопленных командир полка "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламар и командир 36-й бригады морпехов Сергей "Волына" Волынский.

В сети появилось фото, на котором они стоят вместе с главой ГУР МОУ Кириллом Будановым и руководителем МВД Денисом Монастырским.

[ + – ] "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламар и командир 36-й бригады морпехов Сергей "Волына" Волынский, глава ГУР МО Кирилл Буданов

Затем стало известно, что из российского плена сегодня удалось вернуть 215 человек, из них 108 — бойцы "Азова". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

[ + – ] Обмен пленными.

Также Ермак у себя в Telegram написал, что Виктор Медведчук уже дал все показания следствию, а потому не представляет для Украины никакой ценности.

"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию", — написал Ермак.

Ранее Фокус сообщал, что украинских военнопленных из "Азовстали" вернули домой. В Украину также вернули воина 36-й бригады Михаила Дианова и главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.

Как сообщает народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, из плена освободили 8 людей. Корреспонденты "Суспільного" рассказали, что обмен состоялся в Черниговской области. Также сообщалось, что при посредничестве Саудовской Аравии из российского плена освобождены десять иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ.